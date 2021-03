Testo completo “Bianca Luce Nera” Extraliscio ft Davide Toffolo/ “Punk da balera” (Sanremo 2021)

“Bianca Luce Nera” è il brano con cui gli Extraliscio ft Davide Toffolo si presentano all’edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Un nome, il loro, che ai più non dirà molto, tanto che il gruppo ha deciso di presentarsi ai telespettatori e agli appassionati del mondo della musica attraverso un video pubblicato su Rai Play: “Siamo un gruppo punk da balera e al Festival portiamo una canzone che parla dei contrari, dei rovesciamenti, delle rotazioni, di quello che un giorno trovi così e un altro cosà. La sonorità batte forte, poi si accendono le luci che pulsano e Davide fa aprire improvvisamente una balera…”.

Sicuramente sono molto abili a fare crescere la curiosità nei loro confronti, ma non si scordano da dove sono venuti e qual è il loro obiettivo: “Essendo un gruppo, in qualche maniera portiamo avanti questa missione per conto del liscio. Il ballo l’abbraccio sono la prima parte della nostra missione”. Per poi passare al loro rito scaramantico, davvero inusuale e divertente: contano tutti e quattro fino a dieci e, successivamente, eseguono un salto sul posto, quasi a voler esorcizzare la tensione e a riportare l’esibizione in un clima di festa.

TESTO COMPLETO “BIANCA LUCE NERA” EXTRALISCIO FT DAVIDE TOFFOLO

Con “Bianca Luce Nera” gli Extraliscio ft Davide Toffolo portano al Festival di Sanremo una serenata folk gitana, imperniata attorno a una cartomante: “Ora che mi leggi la mano dimmi che c’è un posto lontano”, recita il brano. Di seguito il testo completo (fonte: Tv Sorrisi e Canzoni).

Bianca

Come la neve

Nera

Come l’inverno

Mi agito se non ti sento

Divento aceto che ero vino

Strano il mio sentimento

Che mi fa male e mi tiene vivo

Ora che mi leggi la mano

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un posto lontano

Noi che camminiamo vicino

Lì dove nessuno ci vede

E nessuno sa chi siamo

Senza te

Senza te io morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Bianca

Di porcellana

Nera

Ossidiana

Mi curi medicamentosa

Mi pungi come ragno ortica

Stringi forte calamita

Se voglio andare

Mi prendi ancora

Ora che conosci le carte

Ora che conosci il destino

Dimmi che c’è un treno che parte

Noi che ci sediamo vicino

E nessuno ci conosce

E non importa dove andiamo

Senza te

Io da solo qui morirei

Perché ho paura di camminare

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Se perdo la tua luce bianca

Se perdo la tua luce nera

Fonte miracolosa

Piantagione velenosa

Ti ho cercato in ogni cosa

E ti ho trovato e ti cerco ancora

Senza te

Io da solo qui morirei

Ho deciso di camminare

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera

E seguo la tua luce bianca

E seguo la tua luce nera.

