Testo completo “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo/ Cover a Sanremo 2023

“Cinque Giorni” di Michele Zarrillo protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Festival di Sanremo 2023, tra i grandi protagonisti della serata cover ci sarà Michele Zarrillo ospite di Will per un duetto assolutamente inedito del brano “Cinque Giorni” sul palco dell’Ariston di Sanremo. Michele Zarrillo è di casa a Sanremo: ha partecipato a ben dodici edizioni, di cui l’ultima nel 2020, mentre Will è tra le promesse di Sanremo Giovani. “Cinque Giorni” viene presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 1994: ottiene un buon successo di pubblico e viene inserito nell’album ‘Come un uomo tra gli uomini’.

Anna Rita Cuparo, chi è la moglie Michele Zarrillo/ L'incontro a Domenica In

Michele Zarrillo esordisce al Festival di Sanremo nel 1987, partecipando con la canzone “Su quel pianeta libero” e guadagnando l’ottavo posto. L’anno dopo ritenta l’impresa la suo brano più celebre “Una rosa blu”, senza però riuscire a raggiungere la fase finale. Nel 1987 conquista il primo posto della categoria Nuove proposte con “La notte dei pensieri” e nel 2006 è finalista nella classifica generale con “L’alfabeto degli amanti”.

INFARTO MICHELE ZARRILLO "HO RISCHIATO DI MORIRE"/ "Ecco come mi ha cambiato"

Testo completo “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo cantata da Will e Michele Zarrillo a Sanremo 2023

Adesso, passiamo a leggere il testo completo di “Cinque giorni” di Michele Zarrillo, interpretata durante la quarta serata di Sanremo 2023 da Will.

Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più

Troppa gente che mi chiede

Scava dentro la ferita e in me

Non cicatrizzi mai

Faccio male anche a un amico

Che ogni sera è qui

Gli ho giurato di ascoltarlo

Ma tradisco lui e me

Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai

Se conviene più guarire

Michele Zarrillo/ "Ho avuto problemi esistenziali e crisi di panico"

O affondare giù, per sempre

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te

Tutto e ancora più di tutto

Per cercare di scappare

Ho provato a disprezzarti

A tradirti, a farmi male

Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai

Se conviene farsi forza

O lasciarsi andare giù nel mare

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri

Mi dici tu chi ti perdonerà

Di esserti dimenticata ieri

Quando bastava stringersi di più

Parlare un po’

Amore

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Il video della canzone “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo interpretata a Sanremo 2023 da Will













© RIPRODUZIONE RISERVATA