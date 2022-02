Testo completo “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti/ La cover a Sanremo 2022

Io vivrò senza te di Lucio Battisti sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

“Io vivrò senza te” di Lucio Battisti è una delle straordinarie canzoni che avremo modo di ascoltare al Festival di Sanremo 2022 nella serata delle Cover. A cantarla sarà Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo. Il testo “Io vivrò senza te” uscì come lato B del disco che dall’altra parte conteneva La mia canzone per Maria e che uscì nel 1968. Scritta dallo stesso Lucio Battisti insieme all’inseparabile Mogol gli arrangiamenti invece sono curati da Detto Mariani insieme sempre al cantante laziale.

Testo completo “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi" di Lucio Battisti/ Cover a Sanremo 2022

Prima dell’uscita nel 1968 la canzone “Io vivrò senza te” era già stata pubblicata su un 45 giri dei Rokes con Lucio Battisti che aveva partecipato alle registrazioni all’organo. Si tratta di un brano sensazionale che come la maggior parte di quelli di Lucio Battisti contiene emozioni e lacrime, suggestioni e situazioni drammatiche. Sicuramente ascoltarlo dal palco del Teatro Ariston di sanremo 2022 con la voce graffiante di Giusy Ferreri farà venire la pelle d’oca.

GIUSY FERRERI, A SANREMO 2022 CON "MIELE"/ Il web apprezza "Ha cantato meglio!"

Testo completo “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti interpretato da Giusy Ferreri accompagnata da Andy dei Bluvertigo a Sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di “Io vivrò senza te“ di Lucio Battisti interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Giusy Ferreri accompagnata da Andy dei Bluvertigo.

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello, quello che da domani

Mi accadrà

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so

Io lo so

Io so che non tornerai

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

GIUSY FERRERI SPIEGA TESTO CANZONE SANREMO 2022 "MIELE"/ "Canzone dolce e amara"

Il video dell’interpretazione di Mina





© RIPRODUZIONE RISERVATA