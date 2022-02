Testo completo “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti/ Cover a Sanremo 2022

Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi… di Lucio Battisti sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Lucio Battisti “torna” al Festival di Sanremo 2022 con “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi...” che sarà cantata da Michele Bravi durante la serata delle Cover. La canzone è un vero e proprio classico della musica italiana, cantata in tutto il mondo. Venne pubblicata per la prima volta nel 1972 nell’album Il mio canto libero. Lucio Battisti la scrisse insieme all’inseparabile Mogol col quale compose dei veri e propri pezzi di bravura. Tra gli artisti che hanno realizzato delle cover ci sono personalità internazionali come Mina, David Bowie e Gigi D’Agostino.

La canzone “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi...” di Lucio Battisti parla di un uomo e della sua esitazione di fronte a una storia d’amore. La forza prorompente del brano “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi...” riesce a riempire il cuore del pubblico che sicuramente è in grado di apprezzare le emozioni che vengono fuori dall’anima di chi la interpreta. Vedremo se sarà bravo stasera anche Michele Bravi a interpretare la canzone “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi...” di Lucio Battisti a tal punto da far commuovere il pubblico di Sanremo 2022.

Testo completo “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi…” di Lucio Battisti

Di seguito leggiamo il testo completo di “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi…” di Lucio Battisti interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Michele Bravi.

Dove vai quando poi resti sola?

Il ricordo, come sai, non consola

Quando lei se ne andò, per esempio

Trasformai la mia casa in un tempio

E da allora solo oggi non farnetico più

A guarirmi chi fu

Ho paura a dirti che sei tu

Ora noi siamo già più vicini

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto

Dove vai quando poi resti sola?

Senza ali tu lo sai non si vola

Io quel dì mi trovai per esempio

Quasi sperso in quel letto così ampio

Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei

Io la morte abbracciai

Ho paura a dirti che per te

Mi svegliai

Oramai fra di noi solo un passo

Io vorrei, non vorrei ma se vuoi

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto

Il video dell’interpretazione della canzone “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi...”

