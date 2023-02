Testo completo “Via del Campo” di Fabrizio De André/ Video, cover a Sanremo 2023

“VIA DEL CAMPO” DI FABRIZIO DE ANDRÉ PROTAGONISTA DELLA SERATA DELLE COVER AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Al Festival di Sanremo 2023 sarà intonato anche “Via del Campo”, indubbiamente fra i singoli più celebri di Fabrizio De André. A cantarlo saranno Madame e Izi stasera, venerdì 10 febbraio, durante la puntata dedicata alle cover (quella che precede la finale di domani, ndr). La canzone è contenuta nell’album “Volume I” del 1967 e, curiosità, fu pubblicata sempre nel medesimo anno nel lato A di un 45 giri (nel lato B, invece, si trovava la canzone “Bocca di Rosa”, altro grande successo di “Faber“).

Per quanti non lo sapessero, il titolo della canzone è da ricercarsi nella toponomastica genovese; infatti, nel centro storico del capoluogo della Liguria, si trova proprio questa via. Occorre anche riavvolgere il nastro temporale per contestualizzare al meglio il capolavoro di Fabrizio De André. Quando quest’ultimo lo scrisse, infatti, questa strada della città di Genova rientrava suo malgrado nel novero di quelle più degradate e povere, ospitando i ceti sociali più bassi e le prostitute.

TESTO COMPLETO “VIA DEL CAMPO” DI FABRIZIO DE ANDRÉ CANTATA DA MADAME E IZI A SANREMO 2023

Passiamo ora a leggere qui di seguito il testo completo di “Via del Campo” di Fabrizio De André, interpretata nel corso della quarta serata di Sanremo 2023 da Madame e Izi.

Via del Campo, c’è una graziosa

Gli occhi grandi color di foglia

Tutta notte sta sulla soglia

Vende a tutti la stessa rosa

Via del Campo, c’è una bambina

Con le labbra color rugiada

Gli occhi grigi come la strada

Nascon fiori dove cammina

Via del Campo, c’è una puttana

Gli occhi grandi color di foglia

Se di amarla ti vien la voglia

Basta prenderla per la mano

E ti sembra di andar lontano

Lei ti guarda con un sorriso

Non credevi che il paradiso

Fosse solo lì al primo piano

Via del Campo, ci va un illuso

A pregarla di maritare

A vederla salir le scale

Fino a quando il balcone è chiuso

Ama e ridi se amor risponde

Piangi forte se non ti sente

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

IL VIDEO DELLA CANZONE “VIA DEL CAMPO” DI FABRIZIO DE ANDRÉ INTERPRETATA DA MADAME E IZI A SANREMO 2023