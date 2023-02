Testo completo “Vieni da Me” de Le Vibrazioni/ Video, cover dei Modà a Sanremo 2023

Vieni da me de Le Vibrazioni sarà protagonista della serata delle cover al Festival di Sanremo 2023

I Modà tornano a Sanremo 2023, non solo per presentare l’inedito brano in gara ma anche per duettare con Le Vibrazioni durante la serata dedicata alle cover, interpretando la famosa canzone della band milanese “Vieni da Me“. Il singolo scritto dal leader e cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina è stato pubblicato nel 2003, poi diventato un vero e proprio tormentone che in poco tempo ha consacrato la band al successo.

Una canzone che parla di amore e passione, cosiderata ormai tra i grandi classici del pop rock italiano. La cover dei Modà a Sanremo 2023, che duetteranno proprio con Le Vibrazioni, sarà una versione orchestrale inedita. Sarcina ha commentato con entusiasmo la scelta dei Modà, anche perchè questa sarà una celebrazione dei 20 anni di storia del brano: “Siamo felici che i Modà abbiano scelto di portare nella serata delle cover “Vieni da me”, una canzone per noi molto importante che nel 2023 compie 20 anni.”

Il testo completo di Vieni da Me, interpretato da i Modà e Le Vibrazioni a Sanremo 2023

Ecco di seguito, il testo originale completo della canzone Vieni da Me che sarà riproposta come cover, nella quarta serata del festival di Sanremo 2023 dai Modà in duetto con Le Vibrazioni.

Le distanze ci informano che siamo fragili

E guardando le foto ti ricorderai

Quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai

E io, avendo paura, non ti cercherò più

Più…

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere… di questa poesia…

I veli trasformano intere identità ma

È guardando le stelle che m’innamorerò

Di tutte le cose più belle che ci son già

Ma che fanno paura perché siamo fragili

Fragili…

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò e stato solo pura

Poesia… e ridere…

Vieni da me

Abbracciami e fammi sentire che

Sono solo mie piccole paure

Vieni da me

Per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia

E ridere di questi giorni

Dove tutto ciò e stato solo pura poesia

Dove tutto ciò e stato solo pura

Poesia… e ridere… di questa poesia

Il video di Vieni da Me – Le Vibrazioni interpretata a Sanremo 2023 da i Modà













