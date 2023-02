Testo completo “Vorrei cantare come Biagio”, Simone Cristicchi/ Video, cover a Sanremo 2023

“Vorrei cantare come Biagio” sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2023

Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi è un singolo di Simone Cristicchi, pubblicato il 6 maggio 2005 nell’album “Fabbricante di canzoni”. A Sanremo 2023, sul palco dell’Ariston, Tananai si esibirà nella cover del brano di Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio, diventato in poco tempo un successo radiofonico, un vero e proprio tormentone nonostante a livello di vendite non sia stato tale. Il testo, scritto da Leo Pari, è una denuncia al mercato discografico italiano. Simone Cristicchi ha spiegato che nonostante la canzone sia diventata “simbolo del buonumore”, è stato scritto in un momento molto difficile per lui.

Dopo anni di gavetta, infatti, Simone Cristicchi aveva perso le speranze di riuscire a sfondare nel mondo della musica. Il brano Vorrei cantare come Biagio era un grido, un modo per farsi sentire: ironia della sorte, è diventato proprio il suo primo successo. Nel brano, con ironia viene denunciata la difficoltà di un giovane artista di entrare in un mondo con colleghi già affermati, una sorta di “nicchia” nella quale non è facile farsi spazio. Tananai si esibirà nel brano nella serata delle cover insieme a Don Joe.

Testo completo “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi sarà cantata da Tananai a Sanremo 2023

Adesso, passiamo a leggere il testo completo di “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi, interpretata durante la quarta serata di Sanremo 2023 da Tananai.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Godo della stima dei miei simili

E per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti

I limiti che ho li riconosco

Sono Cappuccetto Rosso perso in questi sottoboschi artistici

Credici, mi dicono, credici e arriverai al Palalottomatica o al Festivalbar

Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai

Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by

Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori

I direttori generali e pure i produttori

Mi vuole bene questo pubblico di nicchia

Ma io mi sento piccolo come una lenticchia

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Pe-pere-pe-pe-pe, pesante la tua musica leggera

La trovi su CD, LP e su dischetti per tastiera

Mentre a me mi trovi in giro qualche sera

In un locale dove fuori certamente non c’è fila

Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia

La costruzione di un successo è sempre un’alchimia di musica e di testo

Tu sei un gran maestro

Ti dedico ‘sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia

Vorrei cantare come Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Sono bravo a scrivere canzoni, sì, ma tu di più, ma tu di più

Sono bravo a regalare le emozioni, sì, ma tu di più

Ma quanto tempo e ancora, io dovrò darci dentro

Quanto tempo e ancora mi viene da star male perché

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci

Vorrei pesare come Biagio Antonacci

Firmare autografi alle fan, riempire i palasport

E fare quel che fa Biagio Antonacci

Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci

Vorrei convivere con Biagio Antonacci

Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison

Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci

Purtroppo io non sono Biagio Antonacci

Il video di Simone Cristicchi interpretato a Sanremo 2023 da Tanani

