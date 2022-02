Testo completo “What a feeling” (Flashdance) di Irene Cara/ La cover a Sanremo 2022

What a feeling (Flashdance) di Irene Cara sarà protagonista della serata delle Cover al Festival di Sanremo 2022

Ad interpretare Flashdance di Irene Cara a Sanremo 2022 nell’ambito della serata dedicata alle Cover sarà un’artista completa e con una voce straordinaria come Elisa. Il brano è tratto dal film omonimo e dentro di sé ha un po’ d’Italia visto che la musica è stata scritta da Giorgio Moroder. Irene Cara ha invece composto le parole insieme a Keith Forsey. Il brano uscì nel 1983 e vinse il Premio Oscar per la miglior canzone. La canzone raggiunse la testa della classifica Billboard Hot 100 e si aggiudicò anche il disco d’oro diventando un vero e proprio successo in tutto il mondo.

All’interno del film Flashdance il brano si sente per due volte. la prima arriva nella sequenza d’apertura poi la seconda invece si sente come sottofondo all’audizione di Alex nel finale. Curioso dunque che sia l’apertura e la chiusura della stessa pellicola.

Testo completo “What a feeling” (Flashdance) di Irene Cara interpretato da Elisa a sanremo 2022

Di seguito leggiamo il testo completo di Irene Cara interpretata la quarta sera di Sanremo 2022 da Elisa.

First, when there’s nothing

But a slow glowing dream

That your fear seems to hide

Deep inside your mind

All alone, I have cried

Silent tears full of pride

In a world made of steel

Made of stone

Well, I hear the music

Close my eyes, feel the rhythm

Wrap around, take a hold of my heart

What a feeling

Being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

Now I hear the music

Close my eyes, I am rhythm

In a flash, it takes hold of my heart

What a feeling

Being’s believin’

I can have it all, now I’m dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling

What a feeling (I am music now)

Being’s believin’ (I am rhythm now)

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling (I can really have it all)

What a feeling (pictures come alive when I call)

I can have it all (I can really have it all)

Have it all (pictures come alive when I call)

(Call, call, call, call)

I can have it all (being’s believin’)

Being’s believin’ (take your passion)

Make it happen

(What a feeling)

What a feeling

