Testo “L’addio”, canzone Coma_Cose/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Anche loro al ritorno dopo il successo di due anni fa, i Coma_Cose con il testo della canzone L’addio affrontano quello che è forse il tema più ricorrente dei testi di questa edizione 2023 del Festival di Sanremo, ossia la crisi di una coppia e della separazione, ma da un punto di vista diverso e personale, visto che loro, Fausto e Francesca, una coppia lo sono anche nella vita. Il testo L’addio “l’abbiamo scritto per superare una crisi, anziché andare dal terapeuta. Il tema è il coraggio di lottare per proteggere un rapporto dal tempo che passa e dalle fragilità quotidiane”.

Addentriamoci nella nostra analisi del testo della canzone L’addio di questo Sanremo 2023. Rispetto a Fiamme negli occhi, in cui si raccontava dall’amore e della passione brucianti, il testo della canzone L’addio descrive l’altro lato dell’amore (“Essere veri quanto può far male / Quando non è concesso litigare / Per non deludere le aspettative / Dopo sei anni di diapositive”), la fatica di tenere insieme ciò che ci piace per evitare di lasciare ciò che dell’altro non amiamo. La levità e la delicatezza con cui li abbiamo conosciuti lasciano spazio ad altri toni, altri sentimenti e infatti il mood musicale del pezzo è più dolente, seppure mai i Coma_Cose calcano la mano sull’enfasi romantica, preferiscono i piccoli tocchi, come “Davanti al mio cuore c’è una ringhiera / Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo / Lo sai che mi è piaciuto anche caderci / Sì, però mica poi toccare il fondo”, in cui è evidente che all’abbandono tragico di molti testi simili, il duo preferisce l’amor proprio con cui lottare per sé e per l’altro (“E comunque andrà / L’addio non è una possibilità”).

“L’ADDIO”, ANALISI TESTO CANZONE COMA_COSE A SANREMO 2023

L’addio di Sanremo 2023 è un pezzo moderno nei suoni che però recupera una poetica retrò nel testo, che sembra accarezzare i testi dei cantautori anni ’60, delicati nelle parole ma precisi nei riferimenti, quasi che volessero spazzar via le abusate metafore romantiche con una vena di nuova concretezza: “E forse arriverà davvero il giorno / In cui diventerai solo un ricordo / O ce ne andremo via come uno stormo / Che con l’autunno poi farà ritorno” sembra quasi duellare con versi più aspri come “C’era una foto dove ci guardiamo / Gli occhi felici dopo i giorni brutti / Ed ogni tanto lo dimentichiamo / Ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti” che fa tra l’altro riferimento alla precedente canzone sanremese dei Coma_Cose.

ANALISI TESTO “L’ADDIO” DEI COMA_COSE A SANREMO 2023: IL TRIONFO DELL’AMORE

Concludiamo la nostra analisi del testo della canzone L’addio di Coma_Cose a Sanremo 2023. L’intelligenza della coppia la si riscontra anche nel non voler dare una conclusione definitiva al percorso, perché in amore ogni giorno ci può essere una svolta (“Forse diventeremo due stranieri / In viaggio su respiri più leggeri / Chissà se piloti o passeggeri”) che può cambiare l’andamento di un amore, l’importante è sapere ciò che si vuole e provare a ottenerlo o difenderlo: “E sparirò ma tu promettimi che / Potrò sempre ritornare da te /Se mi dimentico me, com’ero / Quando l’orgoglio era ancora intero / E sparirai ma tu promettimi che / Vorrai sempre ritornare da me / Se ti dimentichi te com’eri / Quando non c’ero tra i tuoi pensieri”. È una speranza più che una vittoria a Sanremo 2023, perché il testo L’addio racconta una cosa che non sempre le canzoni d’amore dicono, ovvero che l’amore non basta a tenere in piedi una relazione, serve anche la tenacia e la pazienza, quelle che i Coma_Cose hanno dimostrato di avere.











