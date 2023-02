TESTO “MADE IN ITALY”, CANZONE ROSA CHEMICAL/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Ogni Sanremo 2023 ha la sua quota di scandalo con Rosa Chemical come pietra del suddetto, soprattutto dopo le esternate preoccupazioni di molti esponenti politici. Il motivo lo si può capire vedendo il look e il modo di presentarsi dell’artista e il testo di Made in Italy, il brano che presenta al suo debutto al festival, dopo aver duettato l’anno scorso con Tananai.

Rosa Chemical, chi è? Canzone "Made in Italy” a Sanremo 2023/ "Sesso libero e poliamore"

“MADE IN ITALY”, ANALISI TESTO CANZONE ROSA CHEMICAL A SANREMO 2023

L’atteggiamento libero e libertino, fluido, il modo di pensare la musica sfacciato e sregolato sembrano quelli di Achille Lauro, ma rispetto al collega, Rosa Chemical è più leggero e spensierato, più a suo agio col mondo che lo circonda. Lo si capisce dall’analisi del testo della canzone Rosa Chemichal in gara a Sanremo 2023, volutamente frivolo e superficiale, ma anche abile a stuzzicare i tabù del benpensante pubblico sanremese: “Sex boy ma non parlo americano / Per i tuoi sono il tipico italiano / Tu sai che non è la cosa giusta / Finché la vicina non ci bussa / Finché non sente le urla” oppure “Da due passiamo a tre / Più siamo e meglio è”.

Divertirsi in modo libero, senza danneggiare nessuno e senza per questo sentirsi giudicati (“Ti piace / Che sono perverso e non mi giudichi / Se metterò il rossetto in ufficio lunedì”), sarebbe quasi un inno delle identità sessuali alla riscossa se non fosse che Rosa Chemical non ha nessuna voglia di ergersi a paladino di alcunché e lo dice ironicamente all’inizio del pezzo, “Damn, fratello / Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando”. Dall’analisi del testo di Made in Italy, canone di Rosa Chemical, emerge la necessità di sconfiggere le ipocrisie di una nazione sembra essere l’unico obiettivo della canzone portata a Sanremo 2023, che procede accattivante, progettata per diventare virale sui social: “Ci dicono di no / E adesso ci lasciate fare Il sesso (made in Italy) / L’amore (made in Italy) / Il sogno (made in Italy) / La storia (made in Italy)”, con aggiunte strizzatine d’occhio perfette per l’utilizzo via TikTok (“Tu vuo’ fa l’americano Io voglio morire da italiano Io voglio una vita come Vasco Stringere la mano a Celentano”).

ANALISI TESTO “MADE IN ITALY” DI ROSA CHEMICAL A SANREMO 2023: SCONFIGGERE LE IPOCRISIE

Made in Italy è una canzone liberatoria nel testo, che appunto farà discutere e arrabbiare qualche puritano per come reclama l’amore libero senza pressioni morali (“Nel momento piccante / Ti messaggia l’amante / Ma va bene così”), così come nel battito dance che ne anima la musica;

Rosa Chemical per altro conosce bene i propri limiti di cantante “Le canzoni d’amore / Sono meglio stonate / Te le canto così” e sembra intelligente abbastanza da sapere dove colpire per non lasciare indifferenti, basta proteggere ciò che davvero serve al paese ovvero “La festa (made in Italy) / La voglia (made in Italy) / I piedi (made in Italy) / L’Italia (made in Italy)”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA