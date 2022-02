Testo “Ora e qui”, canzone Yuman/ Analisi e significato: carpe diem… (Sanremo 2022)

“ORA E QUI”, ANALISI TESTO CANZONE YUMAN A SANREMO 2022

Yuman, dopo la vittoria a Sanremo Giovani di dicembre scorso, è approdato di diritto nella categoria big di Sanremo 2022 con la canzone “Ora e qui”. È il suo primo brano in italiano, dato che finora aveva sempre cantato in inglese. Yuman, che si è formato musicalmente tra Berlino e Londra, è tornato in Italia, dove è nato da papà romano e mamma capoverdiana, per dare inizio ad una nuova parentesi della sua carriera.

Yuman “Ora e qui” titolo della canzone di Sanremo 2022/ Una ballata su padre e figlio

Facendo l’analisi del testo della canzone Ora e qui di Yuman per questo Sanremo 2022, come annuncia anche il titolo stesso, è un vero e proprio invito a cogliere l’attimo, dato che esso potrebbe non tornare più. Il cantante ammette di essersi troppo spesso bloccato per paura, quando avrebbe dovuto lanciarsi in avventure inedite. È soltanto così che, mettendosi al centro delle proprie scelte, potrà trovare un equilibrio interiore. L’obiettivo è quello di farlo proprio a partire dal palco dell’Ariston di Sanremo 2022, dove Yuman porterà la suacanzone “Ora e qui”.

ANALISI TESTO “ORA E QUI” DI YUMAN A SANREMO 2022: L’IMPORTANZA DEL CARPE DIEM

Molto interessante, ma anche originale, l’apertura del testo della canzone Ora e qui con un’immagine della complessità dei sentimenti, descritta come una strada piena di curve che porta dal cuore alla testa, da percorrere senza avere una mappa a disposizione, né scorciatoie. Perdersi è facile, anche arrendersi, ma si può davvero arrivare a destinazione. Yuman nel testo della sua canzone di sanremo 2022 “Ora e qui” invita gli ascoltatori, senza mezzi termini, a lasciarsi andare davanti alle occasioni. “Quante liste impolverate dai miei prima o poi / Notti appese a uno schermo, a fare le sei… le sei! / A vivere in un film che so a memoria, rinchiuso in un finale sempre uguale / Ma poi mi hai detto: guarda là fuori, lo so che hai paura, / Cadrai, ti farai male, ma è così se vuoi volare / Ora e qui, finalmente io”, questo uno degli stralci più significativi del testo.

Altrettanto meritevole è nel testo della canzone di Yuman Ora e qui, la descrizione delle paure, come quella di cadere e farsi male, ma bisogna correre questo rischio se si vuole volare davvero. Yuman, imparando a vivere l’attimo, sembra avere ritrovato la serenità. “A perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mare / Ma quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare. / Ora e qui, finalmente io / Riesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voce / Mi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì”, si legge ancora nel testo della canzone Ora e qui di Yuman che ascolteremo stasera nella prima serata di Sanremo 2022.



