Testo “Quando ti manca il fiato”, canzone Gianluca Grignani/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

“QUANDO TI MANCA IL FIATO”, TESTO CANZONE GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023

Festival di Sanremo 2023 segna il ritorno di Gianluca Grignani. Il cantante avrebbe potuto cavalcare le polemiche e il proprio personaggio controverso portando sul palco dell’Ariston qualcosa legato alle intemperanze e alle ebbrezze che hanno reso virali diversi suoi video. Invece con la canzone Quando ti manca il fiato si mostra esposto al dolore, sincero riguardo alla mancanza e perdita del padre: “Quando ti manca il fiato parla di questa telefonata in cui mio padre mi chiese se sarei andato al suo funerale. Ma poi racconto di me stesso anche come padre”.

L’analisi del testo canzone Gianluca Grignani evidenzia come il brano parta con il tema dell’abbandono da parte del padre del cantante (“Mio padre tornava la sera / Ed era forte quando era in vena / Questo lo ricordo bene / Sì questo lo ricordo bene / Mio padre era uno dei tanti / Ma era il mio eroe quando mi sorrideva / Vivevamo ancora insieme / Questo lo ricordo bene /E poi… non ricordo più”) e già si entra in una tensione emotiva che rende quello di Grignani uno dei brani più forti del festival dal punto di vista sentimentale.

“QUANDO TI MANCA IL FIATO”, ANALISI TESTO CANZONE GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023

Perché oltre a ricordare lo sbandamento per l’abbandono, il testo di Quando ti manca il fiato descrive bene anche la sorpresa per il ritorno del padre, un ritorno che si lega subito alla morte: “Ma no che non sto male / Ma quando accadrà / Tu verrai o no al mio funerale?”.

L’analisi del testo canzone Gianluca Grignani portata a Sanremo 2023 mette il luce come il brano assuma i toni di una lettera scritta al padre in punto di morte o subito dopo, in cui Grignani prova a dire tutto ciò che la distanza ha impedito di comunicare – “Ciao papà o addio papà / Io ti perdono / Le mie lacrime sono sincere / Ma c’è chi non lo farà / Tu accettala la verità / E in mezzo a chi finge cordoglio / Sarò il tuo orgoglio”; “Questa canzone te la canto adesso / Perché tu sappia che ti amo lo stesso / E per il resto ognuno giudichi se stesso” – che dal personale passa a un discorso generale, in cui da neo cinquantenne, il cantante comincia a fare i conti con ciò che resta del tempo (“Ti ricordi quando ti dicevo / Che la vita chiede i conti al passato / Proprio quando ti manca il fiato”).

ANALISI TESTO “QUANDO TI MANCA IL FIATO” DI GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO 2023: UN RACCONTO AUTOBIOGRAFICO

Il testo di Quando ti manca il fiato è stato scritto molti anni fa, e Gianluca Grignani lo ha ripreso grazie al lavoro con il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, che firma il brano assieme a Grignani, e che si chiude con la musica come protagonista, balsamo che allevia il dolore oppure narcotico che stordisce e non fa pensare (“E chi sa la verità / Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita / A smettere di suonare / Quando la musica è finita”).

E se oggi, nonostante alti e bassi, Gianluca Grignani si presenta a Sanremo 2023 con più di una carta da giocare, è merito della musica che non ha mai abbandonato.

