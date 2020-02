Testo “Ringo Starr”, Pinguini Tattici Nucleari/ Bel messaggio sociale (Sanremo 2020)

Tra le sorprese del Festival di Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari hanno infiammato l’Ariston: il testo di “Ringo Starr” contiene spunti degni di nota, andiamo ad analizzare il brano dell aband begamasca. La canzone è stata particolarmente apprezzata dai giovani che seguono la cultura pop. All’interno del brano infatti, sono presenti numerose metafore ed omaggi a serie tv oppure film che negli ultimi tempi hanno acquisito un grosso successo. Basti pensare alla frase “Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh” riferita alla serie tv How I Met Your Mother, lasciando indicare l’amore disilluso provato con il proprio partner. Inoltre, anche quando viene citata la frase “Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa” c’è un piccolo omaggio alla band Toto, autrice del brano “Africa” con la band che riprende la base musicale della hit.

TESTO “RINGO STARR” DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

I Pinguini Tattici Nucleari si esprimono come una vera band alternativa di nuovo millennio. Anche sul palco dell’Ariston riescono ad esprimere tutta la loro energia, provando a scatenare il pubblico con coreografie frenetiche e potenti. Il tutto viene trascinato poi dal ritmo della canzone, capace di catturare lo spettatore medio ma che riesce a strizzare l’occhio anche a coloro che hanno un orecchio più elevato. Oltre al ritmo orecchiabile, la canzone Ringo Starr contiene anche un bel messaggio sociale. Il cantante esprime bene la sua condizione nel ritornello della canzone, affermando “In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr”. Ringo Starr era il “meno famoso” dei Beatles mentre John e Paul sono rispettivamente John Lennon e Paul McCartney. In un mondo dove chiunque si sente una star, con molti influencer e simili, a volte va bene anche sentirsi “Ringo Starr” un artista talentuoso e silenzioso che comunque ha raggiunto il successo non facendo parlare di sé ma venendo lo stesso ricordato nella storia della musica. Qui di seguito il testo di “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari:

A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene

Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene

Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità

Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in Africa

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh

E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,

Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Uooh oooh

Ringo, Ringo, Ringo, Ringo

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr

Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più

Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)

Uooh oooh



