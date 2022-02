Testo Virale, canzone Matteo Romano/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

“VIRALE”, ANALISI TESTO CANZONE MATTEO ROMANO A SANREMO 2022

Fra le canzoni in gara per il Festival di Sanremo 2022 anche “Virale”, il brano di uno dei più giovani talenti in gara, leggasi Matteo Romano: vediamone l’analisi del testo. La canzone “Virale” è stata scritta dallo stesso artista, insieme al noto Dario “Dardust” Faini, quindi Alessandro La Cava e Federico Rossi, e racconta, ma non nel più classico stile di Sanremo, una storia d’amore. In particolare il testo di Matteo Romano si concentra su quello che è uno dei momenti classici di un rapporto a due, un litigio dopo l’amore, e successivamente dell’amore dopo un litigio. Del resto “fare la pace” fra fidanzati è sempre un momento speciale, spesso si gettano le maschere, ci si commuove, ci si arrabbia e ci si sfoga, per poi ritrovarsi in un caldo abbraccio romantico.

Ovviamente, come traspare dall’analisi del testo del brano “Virale”, Matteo Romano parlerà a Sanremo 2022 di tutto ciò con un linguaggio fresco, giovanile, tipico della Generazione Z di cui il cantante, che ha solo 19 anni, ne fa pienamente parte. “Va in tendenza e risale e diventa virale”, è il ritornello del testo della canzone “Virale”, brano che presenta diverse strofe in rima al suo interno, come ad esempio l’attacco: “Scale, Solo per salire se vale, Cosa ridi se mi fa male, Curare ferite col sale, Pare pare”. Ma guai a pensare che Virale abbia a che fare con il virus: “Mi piacerebbe poter aiutare a restituire a questa parola – ha sottolineato lo stesso Matteo Romano – il significato che ha sempre avuto per noi giovani”.

ANALISI TESTO “VIRALE” DI MATTEO ROMANO A SANREMO 2022: L’AMORE DOPO UNA LITE

Molto interessante anche il passaggio del testo della canzone “Virale” a Sanremo 2022: “Frasi scritte per metà, se vere non lo so, Anche tra i grattacieli volerò, E lasciati andare, Che il cuore ti cade giù, E l’amore riappare”, facente riferimento proprio a quanto dicevamo prima, il momento del litigio, dell’allontanamento, ma quando c’è di mezzo l’amore è molto dura separarsi.

Il testo della canzone “Virale” di Matteo Romano per Sanremo 2022 appare quindi moderno e veicolante un messaggio chiaro, e la modernità la possiamo ritrovare anche nella produzione musicale e nei suoni, ottimamente curati come sempre da Dardust: sarà una ballad pop perfetta per il pubblico sanremese ma soprattutto per i giovani che seguiranno Sanremo 2022, che senza dubbio si ritroveranno nelle parole cantate da Matteo Romano.

