TH RESORTS/ Sardegna, preso in gestione il villaggio di Torre Chia

Prosegue lo sviluppo di TH Resorts, che si consolida così tra i principali player nazionali nella gestione di strutture alberghiere di fascia medio-alta. Dalla prossima estate, infatti, grazie a un accordo per la gestione a lungo termine, alle destinazioni mare si aggiungerà il villaggio turistico di Torre Chia, situazione sulla costa sud-ovest della Sardegna, a circa 55 km da Cagliari. La struttura ha 220 camere affacciate su bianche dune di sabbia e un mare cristallino a cui si aggiungono un centro benessere, la palestra, un centro congressi e molteplici campi sportivi immersi nel verde.

Il Presidente di TH Resorts Graziano Debellini non nasconde una certa soddisfazione per questa operazione che rappresenta “un ulteriore tassello importante nel piano di sviluppo dell’azienda. Già nel 2018 siamo stati la catena che ha registrato la crescita maggiore in termini di numero di camere e non intendiamo fermarci, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori e importanti sviluppi. Tutto ciò è la conferma che l’apertura del capitale a Cassa Depositi e Prestiti e all’Istituto Atesino di Sviluppo è la strada giusta. Recentemente anche le banche hanno confermato la loro fiducia, per una crescita più grande e duratura. È importante che in Italia, dove il 90% delle imprese turistiche sono costituite da piccole aziende familiari, crescano finalmente aziende industriali nel turismo leisure, che possano rendere più forte e autorevole un comparto turistico oggi fragile e frammentato”.

Per l’amministratore delegato Gaetano Casertano, l’operazione riguardante il villaggio di Torre Chia “rappresenta un importante rafforzamento della posizione del Gruppo, che oggi conta 30 strutture alberghiere in gestione sul territorio nazionale, unico nel settore leisure presente, con posizione di leadership, anche in montagna. La Sardegna è stata una delle location strategiche a cui da sempre abbiamo guardato con attenzione, per questo siamo orgogliosi di essere riusciti a trovare un accordo sulla gestione di un resort di così grande prestigio in un posto di straordinaria bellezza come la spiaggia di Chia. Ci stiamo già impegnando per individuare la strategia di valorizzazione più efficace per questa struttura di grande pregio, i cui standard saranno quelli consolidati del Gruppo”.



