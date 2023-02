Tha Supreme, chi è il fratello di Mara Sattei/ Lei “suo sostegno fondamentale perché…”

Mara Sattei e Tha Supreme, la cantante: “Io e mio fratello ci capiamo senza parlare. E poi…”

Forse non tutti sanno che Tha Supreme e Mara Mattei sono fratello e sorella. Lui, più piccolo di sei anni, è riuscito ad assaporare il successo nel mondo della musica ben prima di lei. Questo perché, evidentemente, è riuscito a compiere le scelte giuste al momento opportuno. “Io e lui ci capiamo senza parlare”, ha raccontato entusiasta la sorella Mara Sattei a Vanity Fair, a proposito del rapporto con Davide (il vero nome di The Supreme) spiegando che sono cresciuti insieme, spronandosi a vicenda. “Non mi ha mai dato particolare fastidio essere ‘la sorella di’..”, ha assicurato la Sattei.

“Mio fratello aveva fatto uscire un disco prima di me e aveva già un grandissimo seguito. Quando, pian piano, è arrivata anche la mia musica da solista, il pubblico ha capito che siamo diversi pur collaborando spesso insieme. Il nostro è uno scambio continuo, ci diamo coraggio a vicenda”. Mara Sattei e suo fratello Tha Supreme, tuttavia, sono molto diversi. Il rapper, infatti, non ama mostrare la sua vita privata sui social e molto raramente si è mostrato a volto scoperto.

Mara Sattei, il successo grazie al sostegno del fratello Tha Supreme: “Noi due condividiamo ogni cosa”

Nonostante le distanze stilistiche, Tha Supreme e Mara Sattei sono emotivamente molto vicini. Il rapporto tra i due fratelli, secondo quanto rivelato dalla cantante, sono ottimali e di stimolo reciproco. “Io sono nata in una famiglia che mi ha dato grandi stimoli”, le parole di lei sempre a Vanity Fair. “E poi c’è mio fratello Davide, che fa rap: noi due abbiamo sempre condiviso tutto”.

In un certo senso la Sattei crede di dovere molto del suo successo al fratello, questo perché nei momenti cruciali è stato lui a spronarla verso traguardi ambiziosi e al tempo incerti: “Non è stato facile decidere di lasciare l’impiego al duty free dell’aeroporto per dedicarmi alle canzoni. Anche in quel caso è stato fondamentale il sostegno di Davide”, ha confessato Mara. Se la Sattei è oggi una giovane artista di successo, parte del merito va anche al fratello Tha Supreme, sempre al suo fianco e soprattutto uno dei primi a credere ciecamente in lei e nelle sue qualità.

