The American/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Violante Placido

The American, film di Rete 4 diretto da Anton Corbijn

The American va in onda oggi, 8 ottobre, a partire dalle ore 23.55 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a un film drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2010 da Enzo Sisti e diretto da Anton Corbijn. Il cast è composto da personaggi di un certo spessore come George Clooney, Violante Placido, Filippo Timi e Paolo Bonacelli. Il prodotto è stato realizzato quasi interamente sfruttando le ambientazioni svedesi e italiane, con piccole riproduzioni avvenute in studio.

La critica del settore ha giudicato molto positivamente la riuscita del progetto, nonostante gli incassi non siano stati particolarmente ingenti. L’idea della pellicola è ispirata ad un libro di M.Booth intitolato Very private gentleman.

The American, la trama del film

La storia di The American si concentra sulla vita di un controverso sicario di nome Jack, alle prese con una vicenda piuttosto drammatica. In un momento di relax lontano dagli omicidi, si trova in Svezia per fare visita ad una donna con la quale stava impostando una relazione. Improvvisamente viene assalito da due uomini intenzionati ad ucciderlo. L’uomo riesce abilmente a sventare l’assassinio ma non può permettere che la sua reale identità venga conosciuta da altre persone e per questo decide di uccidere anche la donna incolpevole. Dopo questo triste evento medita seriamente sulla possibilità di abbandonare per sempre la vita da sicario ma il suo capo lo metterà davanti ad uno strano bivio.

Prima di lasciare il posto a qualcun altro, dovrà infatti aiutarlo nel realizzare una potente arma di precisione sfruttando un luogo sicuro. Viene scelto un paesino sperduto in Italia, precisamente in Abruzzo, dove Jack inizia la sua lavorazione in tutta tranquillità. Purtroppo però, a dispetto delle apparenze, inizia ad avere il sospetto di essere seguito da qualcuno. Nonostante tutto continua il suo lavoro e si innamora di una donna italiana con la quale progetta di costruire una vita insieme una volta terminata la missione relativa al fucile.

Nel frattempo però si rende conto di quelle che erano le reali intenzioni del suo capo; il fucile che gli aveva chiesto di realizzare per il suo sostituto sarebbe potuto servire proprio per completare la sua eliminazione. Per questa ragione, convinto della sua ipotesi, realizza l’arma con un difetto segreto al fine di prevenire il rischio. Il piano strategico alla fine dai frutti sperati; quando il nuovo sicario prova infatti ad ucciderlo viene ferito gravemente a sua volta. A questo punto, Jack è certo che il piano di Pavel fosse proprio quello di farlo fuori e dopo un duro scontro a fuoco riesce ad avere la meglio. Purtroppo però, resta ferito mortalmente e dopo essere riuscito a rivedere per l’ultima volta la donna amata passa a miglior vita.

