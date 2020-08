The Batman/ Video, il primo trailer dell’attesissimo film con Robert Pattinson

Un primo assaggio di The Batman nel corso della convention online Dc FanDome. È stato infatti rivelato il primo teaser trailer dell’attesissimo film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello. La pellicola arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo 1 ottobre 2021, ma i fan dell’amata saga cinematografica hanno avuto la possibilità di dare un primo sguardo all’ambizioso lavoro del regista statunitense, che vanta un cast degno di nota: Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (l’Enigmista), Colin Farrell (Pinguino), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (commissario Gordon), Andy Serkis (Alfred) e Peter Sarsgaard (Gil Colson).

«Una delle cose che penso sia interessante è imparare ad essere Batman», il commento del regista Matt Reeves nel presentare il teaser trailer: «È l’esperimento di Gotham, è un esperimento criminale… esperimento in cui lui sta cercando di capire cosa può fare per cambiare quel posto». Il regista di The War – Il pianeta delle scimmie ha poi rivelato che gli omicidi cominciano a descrivere una sorta di storia di Gotham in un modo che non fa altro che rafforzare «ciò che lui sa da molto tempo» ed in questo modo «si aprono le porte su un nuovo mondo di corruzione che è andato molto più lontano del previsto».

Non sarà un film fatto solo di combattimenti, ha poi precisato il regista di The Batman, che ha acceso l’interesse degli appassionati in chiusura di intervento: «Cominciate a immaginare questa storia epica di corruzione e di pettegolezzi, in questo modo inizierete a capire bene le sue dinamiche. Credo che questo sia un modo per prendere una storia che è narrazione poliziesca sotto ogni punto di vista».

Come dicevamo, The Batman arriverà in sala il prossimo 1 ottobre 2021 e le riprese continueranno nel corso dei prossimi mesi: al momento è stato girato un terzo del film. Nonostante ciò, non mancano i primi accostamenti pesantissimi: da Chinatown di Polanski a Taxi Driver di Martin Scorsese…





