The Blues Brothers/ Video, su Italia 1 il film con John Belushi (oggi, 31 dicembre)

The Blues Brothers sarà trasmesso oggi, martedì 31 dicembre 2019, sulle frequenze Italia 1 a partire dalle 19:25. Si tratta di un vero e proprio film cult realizzato nel 1980 negli Stati Uniti d’America con la regia di John Landis il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Dan Aykroyd. Il film è stato montato da George Folsey Jr., il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stephen M. Katz e nel cast sono presenti celebri personaggi del mondo del cinema ma anche della musica tra cui John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Matt Murphy, Steve Cropper, Carrie Fisher, John Candy e Tom Malone.

The Blues Brothers, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Blues Brothers. Due fratelli Jake e Elwood dopo aver contato le rispettive problematiche con il mondo della legalità per via di un tentativo di rapina consumatosi alcuni anni prima si ritrovano nei primi mesi l’anno 1980 a Chicago in uno stato di semilibertà a bordo della loro nuova auto, una Dodge Monaco del 1974 acquistata all’asta. I due decidono di ritornare presso l’orfanotrofio dove sono stati cresciuti da una suora che praticamente è stata come una madre per loro. Tuttavia qui si rendono conto come il loro vecchio orfanotrofio stia attraversando un periodo particolarmente difficile in quanto ci sono delle vecchie tasse non pagate che rischiano di far chiudere la struttura una volta per tutte e che sarebbe un enorme danno soprattutto per i tanti bambini che necessitano di un aiuto in quanto rimasti per strada senza genitori. I due si offrono immediatamente di poter aiutare la suora ed in particolar modo di trovare una somma pari a cinquemila dollari grazie ai quali poter ripianare le pendenze con il fisco americano. I due credono di poter risolvere la cosa nel giro di poche ore salvo poi dover rispettare il monito della stessa suora è che si dice per nulla disposta ad utilizzare denaro illegale ossia ottenuto con rapine ed altre azioni che non sono previste dalla legge americana. Ha inizio così una vera e propria corsa contro il tempo con i due fratelli che devono rimettere in sesto la loro vecchia band per prendere parte ad uno spettacolo musicale il cui ricavato evidentemente sarà devoluto all’orfanotrofio. Naturalmente come loro usanza non mancheranno i guai e le problematiche con il fisco il che renderà decisamente avventurosa questa situazione tra mille ostacoli e soprattutto tra numerose vicende di natura divertente.

Il trailer di The Blues Brothers





© RIPRODUZIONE RISERVATA