The crossing/ Su Canale 5 il film con Anne Sofie Skarholt

The crossing, film di Canale 5 diretto da Johanne Helgeland

The crossing sarà trasmesso su Canale 5 oggi, 31 luglio 2022, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film norvegese prodotto dalla Maipo Film e distribuito dalla Nordisk Film nel 2020 e dal titolo originale Flukten over grensen.

Diretto da Johanne Helgeland vede nel cast attori di una certa rilevanza in patria e meno conosciuti in Italia come Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Julius Robin Weigel, Luke Neite, Morten Svartveit e molti altri ancora. La sceneggiatura di The crossing è curata da Maja Lunde mentre la fotografia da John-Erling H.Fredriksen. Si tratta di un film adatto soprattutto a un pubblico adulto per la forte dose di dolore presente nella sua trama.

The crossing, la trama del film

Leggiamo la trama di The crossing. Protagonisti del film sono Gerda e Otto due giovanissimi figli di due genitori presenti all’interno del movimento di resistenza norvegese durante il corso della Seconda Guerra Mondiale. Poco prima del Natale del 1942 i due vengono arrestati lasciando di fatto quelli che sono poco più che bambini da soli.

I due subito dopo trovano nascosti nel seminterrato di casa, in un armadio, che ci sono due bambini ebrei che si chiamano Daniel e Sarah. Ora sono loro che devono portare a termine il compito dei genitori con l’obiettivo di aiutare i due bimbi a scappare dai terribili nazisti per arrivare in Svezia il paese neutrale dove si trovano i loro genitori. Non sarà affatto facile.

