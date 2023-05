The Crowded Room, trailer serie con Tom Holland/ Video, su Apple Tv dal 9 giugno

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il trailer dell’attesa serie tv The Crowded Room con protagonista Tom Holland, attore divenuto famosissimo interpretando Spiderman. Lo show sarà disponibile dal prossimo 9 giugno sulla piattaforma della Mela e fra gli attori principali vi saranno Emmy Rossum e Amanda Seyfried. Dieci gli episodi, di cui tre il 9 giugno, quindi una nuova puntata ogni venerdì fino al prossimo 28 luglio. “Ho creato questa serie per indurre all’empatia per coloro che soffrono di traumi legati alla malattia mentale”, le parole del creatore di Thew Crowded Room, il premio Oscar Akiva Goldsman.

IL SOL DELL'AVVENIRE/ Il ritorno del vero Nanni Moretti

Ma di cosa parla The Crowded Room? Siamo a fine anni ’70 e il protagonista è Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato a New York a seguito di un coinvolgimento in una sparatoria. “Le storie di persone con malattie mentali possono inconsapevolmente diventare caricature. Possono intrattenere a costo di essere irriguardosi verso le persone che soffrono. Osserviamo un comportamento insolito con poca comprensione delle motivazioni di tale comportamento e vediamo le persone rappresentate sullo schermo come altri. Non come noi”, le parole dell’autore attraverso una lettera di ringraziamento per l’uscita della serie.

Elodie premiata ai David di Donatello 2023 per la miglior canzone/ "Non vinco mai…"

THE CROWDED ROOM CON TOM HOLLAND: “MI SONO RIVISTO NEL PERSONAGGIO…”

Danny sarà interpretato proprio da Tom Hollans, che a riguardo ha confessato: “Mi sono rivisto nel personaggio anche per quanto riguarda la mia vita privata. Ricordo di aver attraversato una crisi a casa e di aver pensato, ‘Mi raderò la testa. Ho bisogno di radermi la testa perché ho bisogno di sbarazzarmi di questo personaggio.’ E, ovviamente, eravamo a metà delle riprese, quindi ho deciso di non farlo… È stato diverso da qualsiasi cosa avessi mai sperimentato prima”, descrivendo poi Teh Crowded Room come “uno sguardo sul potere della mente umana e sui modi in cui possiamo affrontare il trauma”.

Enrico Oldoini, morto il regista/ Uno dei grandi maestri della commedia all'italiana

Quindi Tom Holland, che ha spiegato di aver superato un problema di dipendenza, ha aggiunto e concluso: “Imparare a conoscere la salute mentale e il suo potere, parlare con gli psichiatri delle lotte di Danny e Billy è stato qualcosa che è stato così istruttivo per la mia vita. Mi ha insegnato a riconoscere fattori scatenanti come i social media, che mi stressano. Spero che gli spettatori di The Crowded Room imparino ad avere più rispetto e comprensione per le persone che stanno attraversando problemi di salute mentale”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA