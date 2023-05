The Ferragnez 2, crisi tra Chiara e Fedez dopo Sanremo?/ Si dovrà attendere l’estate

The Ferragnez 2, la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo dovrà aspettare

La serie The Ferragnez 2 è andata in onda con i primi quattro episodi su Prime Video, mostrando momenti molto intimi della vita della coppia. Non sono mancate delle feroci critiche da parte del pubblico, che ritiene sbagliato mostrare qualcosa che dovrebbe rimanere tra le mura di Chiara Ferragni e Fedez.

Rocco Siffredi distrugge Fedez: "Sinistroide arricchito"/ "Va a sbafo ovunque ma quando c'è da cacciare…"

A fare un’analisi dettagliata delle prime impressioni della serie, ci ha pensato il settimanale Oggi in cui si legge: “La serie The Ferragnez 2 fa un po’ di luce sulla coppia Fedez, 33, e Chiara Ferragni, 36. Ma scatena anche critiche: “Sconvolgente accettare di essere ripresi mentre stai per essere operato di tumore, con tua moglie che aspetta in sala d’attesa“, scrivono gli utenti sui social. Si parla di litigate con Fedez che se ne va di casa, della riconciliazione con J-Ax, della chiamata di Chiara a Sanremo. Ma per sapere cos’è successo davvero dopo il bacio di lui con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, i fan dovranno attendere dopo l’estate”.

Fedez, richiesta hot a Chiara Ferragni "Mi tocchi le pall*"/ Doppi sensi al bowling..

The Ferragnez 2, Fedez si commuove per la prima puntata

Il 18 maggio sono usciti i primi quattro episodi The Ferragnez 2, e la prima puntata è dedicata all’operazione di Fedez al quale è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Il rapper, rivivendo quei momenti si è commosso e nella docuserie ha commentato: “Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire. La mia non era tanto la paura di morire in sé. La mia paura più grande era non essere ricordato da miei figli“.

In The Ferragnez 2 anche i genitori del rapper hanno commentato quei dolorosi momenti: “Non mi rendevo conto. Sono sempre stata forte e ho sempre detto a tutti che andava tutto bene però non è stato facile”, dice mamma Tatiana; “Pensi sempre possa accadere agli altri e poi succede a te e devi affrontarlo”.

Fedez: retroscena su Maria De Filippi/ Intervista saltata a Muschio Selvaggio per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA