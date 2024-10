LA TESTIMONIANZA DI VALERIO STAFFELLI

Aveva promesso che lo avrebbe chiamato e avrebbero parlato, ma Fedez non si sarebbe fatto vivo con Valerio Staffelli. A rivelarlo è proprio l’inviato di Striscia la notizia, che è pronto a rivelare nuovi retroscena inediti sulla vicenda in un nuovo servizio per il programma di Canale 5. Staffelli ha raccontato di aver cercato lui il rapper, che gli ha poi risposto mandandogli due messaggi vocali in cui appariva molto arrabbiato per il servizio mandato in onda ieri dal tg satirico, ribadendo l’intenzione di portarlo in tribunale.

Tapiro da Striscia la Notizia, Fedez minaccia Staffelli di querela/ Poi svicola: “Ti chiamo dopo e parliamo”

Questo il racconto dell’inviato in merito a quanto accaduto dopo la consegna del Tapiro d’oro all’artista dopo l’uscita della notizia degli arresti di alcuni ultrà del Milan nell’ambito delle inchieste sulle curve rossonere e dell’Inter. Tra questi ve ne sono due che sono molto vicini al cantante che, dopo essere stato rintracciato da Staffelli per la consegna del Tapiro, si era dileguato promettendogli di contattarlo per fare chiarezza. Le cose però non sono andate così, stando alla versione dell’inviato.

Tony Effe, Tapiro d'oro da Striscia dopo il caso Fedez/ "Dissing operazione di marketing?" La reazione

FEDEZ ADIRATO PER IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Valerio Staffelli ha, anzi, registrato la reazione piccata di Fedez quando l’ha contattato. L’inviato del tg satirico ha spiegato che la rabbia del rapper nei suoi confronti è legata alle domande che gli ha fatto in merito alle bodyguard arrestate, peraltro coinvolti anche nella rissa con Cristiano Iovino scoppiata dopo una lite in discoteca proprio con il rapper. L’inviato, che sperava di ottenere qualche spiegazione dall’artista, visto che non era riuscito ad avere alcuna risposta alle domande che gli aveva posto, rischia invece di finire in tribunale per questa vicenda.

Gianluca Briganti, chi è il nuovo Velino di Striscia la Notizia/ Fidanzata? Carriera e vita privata riservata

C’è da precisare che il cantante non è indagato per quanto riguarda l’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, come precisato dallo stesso proprio a Canale 5. Comunque, il rapper per ora non ha fornito alcun commento o replica in merito a tale vicenda, resta quindi da capire se darà seguito alle sue parole, per quanto riguarda l’intenzione di portare Staffelli in tribunale.