The Ferragnez 2, su Prime Video dal 18 maggio/ Dopo l’estate speciale su Sanremo

The Ferragnez – La serie, la seconda stagione arriva su Amazon Prime

Annunciata la data di uscita della seconda stagione di The Ferragnez – La serie. Prime Video ha svelato il poster ufficiale dello show non-fiction dedicato alla vita di Chiara Ferragni e Fedez: marito e moglie posano abbracciati, sensuali e sicuri di sé La prima stagione era uscita a fine 2021, con otto episodi (i primi cinque usciti il 9 dicembre, gli ultimi tre il 16 dicembre).

Fedez, Tapiro da Striscia la notizia per la vacanza a Dubai/ "La coerenza non è mai stata una mia virtù"

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi quattro episodi il 18 maggio 2023, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre. “È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo, sarà un rollercoaster di emozioni”, ha annunciato Chiara Ferragni e Fedez su Instagram con un messaggio congiunto.

Achille Costacurta "attacca" Fedez per un gesto del passato/ "Questo stron*o!"

The Ferragnez – La serie 2: episodio speciale su Sanremo dopo l’estate

Inoltre, Prime Video ha annunciato che dopo l’estate ci sarà un episodio speciale, dal titolo “The Ferragnez: Sanremo Special”, che segue Chiara Ferragni nella sua avventura al 73° Festival di Sanremo, dove l’imprenditrice è stata co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi della prima e dell’ultima serata della kermesse musicale. Chiara Ferragni racconterà i lunghi mesi di preparazione per il suo debutto sul palco del Teatro Ariston, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. La prima stagione di “The Ferragnez” ha avuto grande successo su Prime Video: “Thanks for making #TheFerragnezSeries the #1 most watched title in Italy”, aveva scritto Chiara sui social, ringraziando per i numerosi streaming. La serie infatti è stata sin dall’uscita, avvenuta il 9 dicembre, al primo posto sulla piattaforma di Amazon.

Fedez e Chiara Ferragni bersaglio del web: la vacanza a Dubai fa discutere/ Il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA