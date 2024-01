The Floor – Ne rimarrà solo uno/ Anticipazioni e diretta streaming 4a puntata: 50 concorrenti rimasti…

The Floor – Ne rimarrà solo uno, anticipazioni e diretta 16 gennaio 2024

Martedì 16 gennaio, in prima serata, Raidue trasmette la quarta puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno, il nuovo game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Il game che porterà alla vittoria di un solo concorrente è ormai entrato nel vivo e questa sera nuove ed emozionati sfide terranno incollati i telespettatori ai teleschermi. Nella scorsa puntata, Manuel e Luigi hanno dato vita ad una sfida davvero mozzafiato. Senza esclusioni di colpi, i due concorrenti hanno dimostrato non solo di essere preparatissimi, ma anche di avere quell’intuito e quella velocità necessari per poter conquistare il muro e sbaragliare la concorrenza.

Cosa accadrà, invece, questa sera? Quali concorrenti si sfideranno sul floor per portare a vincere la puntata e sperare di eliminare i vari concorrenti per poter così portare a casa la vittoria e il montepremi finale di 100mila euro?

The Floor – Ne rimarrà solo uno: come funzione, i concorrenti e le sfide

I concorrenti protagonisti della quarta puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno sono 50. Attraverso sfide di 45 secondi apparentemente facili, si sfideranno tra loro per riuscire a conquistare le caselle della scacchiera di Raidue. Il vincitore di ogni sfida ha poi la possibilità di scegliere lo sfidante della sfida successiva oppure fermarsi lasciando al floor il compito di decidere gli sfidanti. Le domande vertono su argomenti vari come cibo, film, monumenti, città, televisione, sporti, musica, cartoni animati, storia e così via.

Si tratta, comunque, di materie di cui sono esperti i singoli concorrenti che puntano alla conquista del ricco montepremi che sarà assegnato solo al termine dell’ultima puntata che andrà in onda il prossimo 30 gennaio.

Come vedere in diretta streaming The Floor – Ne rimarrà solo uno

The floor – Ne rimarrà solo uno va in onda ogni martedì, in prima serata su Raidue. Per seguirlo in tv basta sintonizzare il televisore sul 2 a partire dalle 21.25. Il game show può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere o recuperare le varie puntate già trasmesse in tv.

