The Good Doctor 3/ Anticipazioni finale stagione: muore dr. Glassman? (16 settembre)

La puntata di stasera che segnerà dunque il finale della terza serie di The Good Doctor 3, potrebbe segnare l’addio a un personaggio amato come il dottor Glassman. La morte del medico è uno dei rumors più frequentemente circolati per il finale di stagione, ma sicuramente ci saranno tantissime “storyline” da chiudere, che riguarderanno anche gli intrecci sentimentali della serie. Da ciò che è emerso in questo finale di stagione si è prepotentemente puntato sui sentimenti forti e l’evento che metterà i protagonisti in crisi sarà un terremoto che cambierà le priorità di tutti durante una serata di beneficenza. Chi vedrà a rischio addirittura la propria vita tra i personaggi della serie? Lo scopriremo stasera. (agg. di Fabio Belli)

THE GOOD DOCTOR 3, ANTICIPAZIONI 16 SETTEMBRE

Il finale di The Good Doctor 3 è alle porte. Dopo mesi di slittamenti dovuti al Covid 19 e allo stop del lavoro di doppiaggio, il medical drama ha dovuto un po’ rallentare la sua corsa ma finalmente è arrivato il momento della messa in onda degli ultimi due episodi che andranno in onda proprio oggi, 16 settembre, lasciando tutti con il fiato sospeso. Come se le situazioni sentimentali ancora appese ad un filo in The Good Doctor 3 non fossero abbastanza (vedi Melendez e Claire o Shaun e Lea), anche le tragedie e i casi del giorno si mettono a creare scompiglio in questo rocambolesco finale in cui non tutti riusciranno a salvarsi. Ebbene sì, la morte è dietro l’angolo e gli episodi dal titolo “Dolore” e “Ti Amo” saranno particolarmente intesi, come li ha definiti David Shore.

LA TRAMA DEGLI ULTIMI DUE EPISODI DI THE GOOD DOCTOR 3

Cosa succederà negli ultimi due episodi di The Good Doctor 3? Nel primo episodio in onda questa sera a mettere in allerta i dottori del St. Bonaventure Hospital sarà un forte terremoto. Tutti cercheranno di tenere duro mettendo le proprio energie nell’aiutare i loro pazienti in seguito ai danni riportati dalla struttura e sincerandosi delle condizioni di amici e colleghi ma non tutto andrà come previsto. Mentre in ospedale la tensione è alta, c’è chi si trova lontano impegnato in un evento di beneficenza. Stiamo parlando del dottor Melendez e del dottor Glassman, entrambi finiranno l’episodio con la vita appesa ad un filo. Chi si salverà nel finale di The Good Doctor 3? Nel secondo episodio tutti saranno chiamati a remare contro il tempo per salvare la vita dei loro colleghi cercando di rimettere insieme i cocci della loro vita.



