The Good Doctor 3 oggi non va in onda, perchè?/ Rai precedenza a Il Cacciatore 2

The Good Doctor 3 oggi non va in onda, la serie tv con protagonista il Dr.Shaun Murphy viene sostituita dalla messa in onda de Il Cacciatore 2. Questo perché la serie italiana che tratta di mafia era stata rinviata negli scorsi giorni in seguito all’emergenza Coronavirus che aveva indotto a mandare in onda un approfondimento sul caso. La serie slitterà dunque alla prossima settimana con il terzo appuntamento, quello con le puntate numero 5 e 6 della terza stagione dal titolo “La prima volta” e “Prove generali”.

The Good Doctor 3 dunque slitterà direttamente tra una settimana quando il calendario ci dirà 4 marzo 2020, sempre ovviamente su Rai 2 in prima serata. Probabilmente la decisione è stata presa anche per permettere di far terminare con la giusta cadenza Il Cacciatore 2 che ormai è arrivato agli sgoccioli e che potrebbe dover lasciare spazio a qualche altro appuntamento importante. Sui social network i fan della serie sul medico affetto da autismo e Sindrome del savant hanno protestato, non comprendendo la scelta di programmare due puntate della serie sulla mafia così ravvicinate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA