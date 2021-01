The Good Doctor 4/ Anticipazioni puntata 29 gennaio 2021: “Non è lo stesso”

The Good Doctor 4 tornerà in onda su Rai 2 in prima tv tra una settimana con un nuovo episodio quando il calendario ci dirà 29 gennaio 2021. Al momento non sappiamo la traduzione del titolo originale dell’episodio che in America è “Not the same” e che quindi ipotizziamo potrebbe essere tradotto con “Non è lo stesso“. La puntata è andata in onda per la prima volta il 23 novembre scorso sull’Abc ed è stato scritto da David Hoselton e Adam Scott Weissman. La regia invece è di Sarah Wayne Callies. Sono diverse le guest star presenti nell’episodio e cioè Brian Marc, Bria Samone Henderson, Noah Galvin, Summer Brown e Adam Beach.

The Good Doctor 4, anticipazioni puntata 29 gennaio: la trama

Nella nuova puntata di The Good Doctor 4 vedremo una paziente di Morgan e Shaun incinta che inizia a soffrire di un dolore imprevisto. Deve partorire due gemelli e costringerà i suoi medici a prendere una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover prendere. Il momento più bello della sua vita si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia. Shaun è poi pronto a chiamare Lea, le chiederà di tornare a vivere insieme nonostante lei abbia alcune riserve su di lui. La puntata dunque si preannuncia piena di colpi di scena, ma anche di momenti difficili e di sofferenza.



