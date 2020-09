The Good Doctor 4 ci sarà?/ Anticipazioni: Shaun e Lea finalmente una coppia?

THE GOOD DOCTOR 4 CI SARA’?

Siamo ormai agli sgoccioli di questa terza stagione e non possiamo far altro che chiederci se The Good Doctor 4 ci sarà oppure no. La risposta è affermativa perché una serie di tale portata e di così notevole successo sicuramente non meritava la cancellazione nonostante l’emergenza Coronavirus, proprio come per tutti gli altri show, ha portato ad una chiusura frettolosa e prima del previsto. La stessa emergenza sanitaria ha rimandato il ritorno sul set che è avvenuto solo agli inizi di questo mese dopo che Freddie Highmore e i suoi colleghi hanno rispettato una quarantena di due settimane e hanno fatto il tampone per scongiurare la positività. Le riprese sono iniziate ma la messa in onda non è prevista per questo mese come negli anni passati e quindi i fan dovranno pazientare sia per il debutto americano che per quello italiano che, al momento, è previsto per il prossimo mese di gennaio.

LA TRAMA DI THE GOOD DOCTOR 4

Ma cosa ci attende nei nuovi episodi di The Good Doctor 4 a livello di trama? Tutto ripartirà da dove lasceremo i nostri dottori questa sera a cominciare dal fatto che Shaun dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Lea. La sua fidanzata ha capito che il loro rapporto è ben diverso e quindi si è fatta da parte, adesso il chirurgo avrà modo di convincere la sua amica e coinquilina a fare il grande salto? Dall’altro lato abbiamo proprio il Coronavirus. I medical drama americani hanno già annunciato che, in un modo o nell’altro, la pandemia diventerà protagonista di alcuni episodi, in che modo lo farà in The Good Doctor 4?



