The Island/ Su Italia 1 il film con Ewan McGregor e Scarlett Johansson

The Island, film di Italia 1 diretto da Michael Bay

The Island è una pellicola del 2007, a metà tra il thriller e la fantascienza, che andràin onda oggi, 13 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle 23,45. La regia è di Michael Bay, il cast comprende gli attori: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Steve Buscemi, Djimon Hounson e Ethan Philips.

UNA INTIMA CONVINZIONE, RAI 3/ Il film tratto da una storia vera

Le musiche sono affidate al grande compositore di colonne sonore Jablonsky e la traccia principale, My name is Lincoln è stata utilizzata anche in altri importanti film come Elisabeth e Transformers.

The Island, la trama del film

Il film The Island ha un carattere apocalittico e distopico, infatti si svolge nel 2019, quando la Terra non è più in grado di ospitare nessuno a causa di una contaminazione mondiale. Gli unici sopravvissuti sono costretti a vivere in una mega struttura ad alta tecnologia, dove regnano severe regole sociali e la routine è molto noiosa. Sul pianeta ci sono ancora pochi luoghi non contaminati, tra cui un’isola stupenda che rischia di essere presa d’assalto da tutti quelli che vincono alla lotteria organizzata all’interno della struttura. Tutti i sopravvissuti non dubitano affatto del pericolo di essere contagiati e delle rigide raccomandazioni di chi governa la struttura, solo Lincoln- 6-Echo ha delle perplessità a riguardo.

ATOMICA BIONDA/ Su Italia 1 il film con James McAvoy tra i protagonisti

L’uomo, infatti, è di natura molto diffidente e curioso e non crede alla versione dei fatti propinata dai dirigenti e un giorno, a riprova dei suoi dubbi, trova un insetto nella struttura che gli fa capire che sulla Terra c’è ancora vita. L’uomo, inoltre, assiste involontariamente all’esecuzione di due vincitori della lotteria e comprende maggiormente che la sua non è solo una teoria, infatti quello del sogno dell’isola è solo un abile pretesto per poter uccidere gli abitanti della struttura. L’ultima vincitrice della lotteria è la sua amica Jordan-2-Delta e l’uomo, fortunatamente, riesce a convincerla a fuggire per evitare che sia ammazzata. Purtroppo, il dirigente Merrick, comprende che Lincoln è diventato pericoloso in quanto ha scoperto i loro segreti e incarica uno dei veterani di catturare lui e la sua amica. I due ragazzi, che hanno scoperto la dura verità sulla struttura, tentano l’impossibile per preservare la loro incolumità.

Unabomber, documentario Rai 2: Theodore Kaczynski e Unabomber Italiano/ La testimonianza di Gary Wright

© RIPRODUZIONE RISERVATA