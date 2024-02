THE KOLORS, FINALE SANREMO 2024/ Con ‘Un ragazzo, una ragazza’, dedica di Stash a moglie e figlie: “Vi amo”

Esibizione The Kolors serata finale di Sanremo 2024: le dedica a moglie e figlie

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 i The Kolors con Un ragazzo, una ragazza si sono esibiti subito dopo i Ricchi e Poveri. In queste Festival il gruppo di Stash Fiordispino non è riuscito, al momento, a d agguanatare la Top 5 in nessuna delle 4 serata appena trascorse.

A fine esibizione Stash dei The Kolors ha dichiarato: “Posso dire che ci siamo divertiti tantissimo? Grazie a tutto a questo affetto per le strade abbiamo assistito a delle scene bellissime di una mamma che insegnava alla figlia la coreografia.” E poi Stash ha fatto una dedica a moglie e figlie: “Voglio dedicare questo festival alla mia famiglia, a Giulia che è qui in sala, amore ti amo, ed alle due piccole che sono a casa Grace e Imagine.”

The Kolors carichi a mille per la finale di Sanremo 2024 con la canzone “Un ragazzo, una ragazza”: Stash ha sfornato un altro tormentone?

The Kolors, il gruppo guidato da Stash, dimostra di essere ormai una certezza nella scena musicale italiana, continuando a regalarci hit di successo. Dopo il trionfo di “Italo Disco”, i The Kolors tornano per la finale di Sanremo 2024 con quello che è tutti gli effetti un altro potenziale tormentone con “Un ragazzo, una ragazza”. Una canzone che promette di invadere le radio e di farci ballare per i prossimi mesi.

Sebbene abbiano fatto faville nelle prime serate, i The Kolors sembrano rimanere umili di fronte al loro successo. Stash, in una intervista rilasciata a Rai Radio 2 dopo la seconda puntata, ha commentato con ironia la loro performance, sottolineando che non sempre si rendono conto dell’impatto delle loro esibizioni e che potrebbero commettere qualche errore. Ora, con la finale alle porte, resta da chiedersi fino a dove potranno arrivare i The Kolors e il loro brano “Un ragazzo, una ragazza”.

La classifica di Spotify sorride ai The Kolors e al brano “Un ragazzo una ragazza”: numeri da capogiro per il gruppo guidato da Stash

Di sicuro la classifica di Spotify sorride ai The Kolors, posizionando “Un ragazzo, una ragazza” al settimo posto su trenta tra i brani più ascoltati a Sanremo 2024. Questo successo non sorprende, considerando la loro capacità di sfornare hit. Il ritornello orecchiabile della canzone è destinato a rimanere impresso nelle nostre menti anche nei prossimi mesi, come già accaduto con “Italo Disco”.

Non c’è dubbio che questa canzone ci farà ballare e ci farà desiderare l’estate al mare. In fondo, quando un ragazzo incontra una ragazza tutto diventa più interessante, come ci raccontano i The Kolors in un pezzo fresco, leggero ma comunque più che godibile e orecchiabile.

