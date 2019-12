THE KOLORS/ Saltano Capodanno di La Spezia per L’Anno che Verrà, è polemica!

I The Kolors continuano ad incontrare i fan grazie a tanti appuntamenti dal vivo, come il live a Madonna di Campiglio di qualche giorno fa con Radio Deejay. Un sodalizio che verrà replicato anche il primo giorno dell’anno, quando Stash e gli altri saliranno sul palco di piazzale Ceccarini per Deejay on Ice, dalle 16:30. I The Kolors saranno inoltre i super ospiti che vedremo anche a L’Anno che Verrà, in onda su Rai 1 nel prime time di oggi, martedì 31 dicembre 2019. Un bel modo per trascorrere le ultime ore di questo anno che sta per finire in compagnia della loro musica. La partenza in camper è iniziata già ieri, come scopriamo dalle Stories Instagram del frontman. Ore di traffico, ma anche di divertimento: i ragazzi si sono concessi una partita a calcio virtuale. “Abbiamo tre eventi in un giorno e mezzo”, dice Stash rispondendo a chi ha chiesto come mai hanno adottato questo tipo di mezzo. “Così ci autogestiamo le ore di sonno. Purtroppo Gabriele non ha questo tipo di scelta”, dice ancora in tono ironico, visto che qualcuno dovrà pur guidare.

The Kolors nella bufera per il mancato concerto

I The Kolors hanno raggiunto un altro traguardo: il brano Pensare male realizzato con Elodie è il più trasmesso in radio quest’anno, come dimostrano i dati di Earone. Certo non tutto è andato per il verso giusto, come l’incursione di un hacker nell’account Instagram di Stash Biancospino e l’assenza della band al Capodanno di La Spezia, che ha spinto il Consigliere comunale Massimo Lombardi, scrive Città della Spezia, a richiedere al Sindaco “di comprendere se siano stati sottoscritti contratti e/o negoziazioni preliminari, con previsione di penali per la disdetta, quali siano state le condizioni contrattuali e con quali modalità è stato posto rimedio a tale assenza”. La vicenda risale allo scorso 17 dicembre, quando il Comune ha deciso di sottolineare come i The Kolors avrebbero preferito dire di sì a Potenza e all’appuntamento in tv L’Anno che Verrà. Ci saranno delle ripercussioni, quindi? Ancora non sappiamo nulla in merito e la polemica potrebbe essere tutt’altro che finita.

