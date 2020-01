The landlord/ Video, su Rete 4 il film con Jack Turner (oggi, 4 gennaio 2020)

‘The landlord’ sarà il film in onda su Rete 4, oggi sabato 4 gennaio 2020 in prima serata, alle ore 21.25. Produzione americana per la televisione e film diretto dal regista Daniel Ringey, del cast di ‘The Landlord’ fanno parte Ted McGinley, Jack Turner, Molly McCook, Kelsie Sanabria, Amy Arburn, Anne Sward, Ash Santos, Jarrod Phillips Adrian Gaeta e Paul Elia.

The landlord, la trama del film

‘The landlord’ racconta la storia di Alyssa, una giovane che decide di trasferirsi ed andare a vivere in una nuova casa, in un lussuoso complesso che sembra pieno di comfort e che inizialmente convince molto la ragazza, convinta di essere riuscita a trovare un posto in una zona particolarmente lussuosa. Le idee di Alyssa cambieranno radicalmente dopo aver fatto la conoscenza del padrone di casa, Robert, un personaggio inquietante che nasconde un’ossessione sempre meno nascosta verso la giovane. Robert infatti spia di nascosto Alyssa per cercare di colmare il buco lasciato dalla scomparsa della giovane figlia, della quale intimamente l’uomo vorrebbe che prendesse il posto. Alyssa inizia ad essere osservata da un complesso sistema di telecamere e si rende conto della morbosità di Robert quando ormai l’uomo si rivela essere un vero e proprio pericolo per lei e dovrà lottare molto per riuscire a sottrarsi alla ragnatela che Robert aveva tessuto per imprigionarla per sempre nel suo lussuoso complesso.

