THE LOST CITY/ Un’epica avventura nella giungla con un cast eccezionale

Passato in sala a fine aprile con Eagle Pictures, The Lost City è arrivato in home video. Un’opera che mixa azione, commedia, sentimentale e avventura, con un cast di ottimo livello e qualche spunto degno di nota. La pellicola, diretta da Aaron e Adam Nee, è disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray con Paramount e Koch Films.

SINOSSI – I romanzi di Loretta Sage sono pieni di tombe antiche e avventure audaci, ma ciò non significa che lei sia preparata a viverle nella vita reale. Quando viene rapita da un eccentrico miliardario per rintracciare una leggendaria città perduta, il bel modello di copertina di Loretta, Alan, parte per una missione eroica ma sfortunata. Catapultati in un epico viaggio elettrizzante attraverso la giungla, il duo improbabile deve collaborare per sopravvivere agli elementi, e sopravvivere l’uno all’altra, e trovare il mitico tesoro della città prima che sia perduto per sempre.

In altre parole, The Lost City possiamo definirlo un action movie dai risvolti comico-sentimentali. C’è qualche criticità in sede di scrittura, non è particolarmente originale – sa molto di già visto – ma i pregi superano i difetti. Se alcune sequenze possono apparire ricche di stereotipi, se non sciocche, è molto interessante la sua versione di parodia dei classici film d’avventura. La formula individuata è efficace, soprattutto se affiancata da un grande lavoro dal punto di vista tecnico: la regia è luminosa, brillano scenografia e costumi. E poi il cast non ha bisogno di presentazioni: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt. Da non perdere.

Extra e bonus features

Scene eliminate

Blooper

Duo Dinamico

Profilo della location (solo BD e 4K UHD+BD)

Jungle Rescue

La tuta (solo BD e 4K UHD+BD)

Charcuterie (solo BD e 4K UHD+BD)

I cattivi di Lost City

Costruire The Lost City

The Lost City è disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray con Paramount e Koch Films

