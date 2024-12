The Mask 2, diretto da Lawrence Guterman

Lunedì 30 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 16, il film di genere commedia e fantastico del 2005 dal titolo The Mask 2 (Son of the mask), distribuito da Medusa e prodotto da New Line Cinema, Radar Pictures Inc. Si tratta del sequel stand-alone del primo grande successo, The Mask, che aveva come protagonista Jim Carrey. La regia di The Mask 2 è di Lawrence Guterman, la cui prima esperienza dietro la macchina da presa è del 1994, con Headless. Sette anni dopo dirige Come cani & gatti.

Nel cast di The Mask 2 troviamo Jamie Kennedy, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Randy nella fortunata saga horror Scream e per la serie TV Ghost Whisperer – Presenze, con Jennifer Love Lewitt. . Il ruolo di Loki è affidato ad Alan Cumming, grande attore (anche di teatro) che ha lavorato con Stanley Kubrick in Eyes Wide Shut ed è conosciuto per la saga di Spy Kids. Nel cast troviamo anche Ryan Falconer, Taylor Howard e Bob Hoskins.

La trama del film The Mask 2: il figlio di un fumettista ha i super poteri della “maschera”

In The Mask 2, Tim Avery aspira a diventare un famoso fumettista. Tutto ha inizio durante la festa di Halloween che l’artista festeggia con i suoi amici nel suo studio. L’atmosfera è noiosa, così Tim decide di indossare la maschera, un manufatto magico trovato nel fiume dal suo cane Otis, e trasforma l’ambiente in qualcosa di fantastico. Usa i suoi poteri ed esegue un remix di “I can’t take my eyes off you” riportando un po’ di energia all’evento.

Alla fine della festa, Avery ha un rapporto intimo con la moglie Tonya che rimane incinta. Nasce il vivace Alvey, ma l’esistenza di suo padre viene sconvolta di nuovo, quando apprende che il figlio è dotato dei poteri che appartengono alla maschera. A rendere difficile la situazione ci si mette il cane di casa Otis, che geloso del nuovo arrivato, scatena il suo tormento interiore mettendo a soqquadro la casa e inizia una battaglia con il piccolo Alvey per il controllo della maschera.

Tonya parte per un viaggio di affari e lascia Tim a occuparsi del figlio Alvey. Tim cerca disperatamente di lavorare nella realizzazione del suo cartone animato, ma viene di continuo disturbato dal neonato. Il neo papà per distrarre il piccolo gli accende il televisore e gli fa vedere qualche filmato. Il bambino ispirato dai personaggi, tormenta il padre utilizzando i suoi poteri. Il cane indossa in modo accidentale la maschera e decide di sbarazzarsi di Alvey che con intelligenza riesce a sventare ogni tentativo di disturbo del cane nei suoi confronti.

Nel frattempo Loki, il creatore della maschera venuto sulla terra per recuperarla, viene a conoscenza di dove si trova e vuole impossessarsene. Per raggiungere il suo obiettivo ricatta Tim, chiedendogli la maschera in cambio di suo figlio. Dopo un estenuante combattimento, viene chiesto ad Alvey con chi vuole stare e il piccolo sceglie di andare con suo padre. Loki non accettando la sconfitta, cerca di eliminare Tim, ma interviene Odino, suo padre, che lo rimprovera per non essere riuscito a riprendersi la maschera.

Tim prova tenerezza per Loki e restituisce la maschera. Dopo un po’ di tempo, Tim con il suo cartone che racconta le vicende di Alvey e Otis ottiene un grande successo e riconquista il suo posto di lavoro. Mentre la famiglia festeggia il successo, Tonya rivela al marito di aspettare un altro bambino.