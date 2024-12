Oggi – martedì 24 dicembre 2024 – andrà in onda nella serata di Italia 1, alle ore 19:30, la commedia fantastica del 2000 intitolata Il Grinch: il film è ispirato all’omonimo romanzo scritto dal Dr. Seuss è diretto dal regista Ron Howard, diventato famoso come attore tra gli anni ’70 e gli anni ’80 per il personaggio di Richie Cunningham in “Happy Days”, ma che in seguito ha intrapreso la carriera come film maker curando le riprese di grandi successi come “Apollo 13” (1995), “A Beautiful Mind” (2001) e “Il codice da Vinci” (2006); mentre la colonna sonora è stata composta da James Horner, che ha collaborato in diverse occasioni con il regista a partire da “Cocoon – L’energia dell’universo” (1985) fino a “The Missing” (2003).

Il protagonista del film Il Grinch è interpretato dal grande attore e comico Jim Carrey – che proprio in questi giorni ritornerà sul grande schermo con “Sonic 3 – Il film” – e al suo fianco c’è una giovanissima Taylor Momsen, che in seguito raggiungerà la notorietà grazie al personaggio di Jenny Humphrey nella serie televisiva di successo “Gossip Girl”; con un cast che vede anche la partecipazione di Bill Irwin, Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Molly Shannon, Clint Howard e Mindy Sterling.

La trama del film in onda su Italia 1 “Il Grinch”

Il Grinch è ambientato nella cittadina immaginaria di Chi Sarà dove i suoi abitanti – conosciuti con il nome di Chi saranno – assomigliano ai comuni esseri umani ed aspettano ogni anno con ansia il momento del Natale; tutti tranne un unico cittadino che da più di 50 anni vive questo momento con profondo odio e disgusto: costui è – ovviamente – il Grinch, un essere molto strano, ricoperto di un pelo verde acceso e con un cuore piccolissimo, dal carattere scorbutico e i modo ben poco gentili. Il Grinch ha deciso di vivere lontano da tutti gli altri abitanti, isolato in una caverna in compagnia del suo fedelissimo cagnolino Max e gli unici momenti in cui ritorna tra le persone sono quelli in cui è obbligato a fare la spesa, trovando sempre in questi rari casi un modo per litigare e creare il caos.

Nel frattempo una bambina dall’animo dolce e gentile di nome Cindy Lou ha un’unica richiesta per Babbo Natale: sollevare sua madre dalle mille incombenze di cui è costretta a farsi carico ogni giorno, ma rivelando il suo desiderio al Grinch, questi le dice che l’unico modo per farsi ascoltare è parlare di persona con Babbo Natale e così – rendendosi conto che non riuscirà mai a raggiungere il Polo Nord – la bambina pensa ad un modo per tendergli una trappola aiutata dai suoi amici. Il tutto mentre il Grinch cercherà in ogni modo di rovinare i festeggiamenti per il Natale, frenato proprio dalla nostra Cindy Lou che riuscirà a fare breccia nel suo piccolo cuoricino e a fargli trascorrere questa magica notte con la sua famiglia.