The North Sea, la storia vera del film in onda oggi 4 luglio 2024 su Rai2/ Esplosione di una piattaforma…

Giovedì 4 luglio 2024, in prima serata su Raidue, va in onda il film “The North Sea” che racconta le vicende di chi lavora su una piattaforma petrolifera e che, improvvisamente, crolla dopo 50 anni dalla sua costruzione causano dei danni enormi non solo alla popolazione che, in quel momento, vive in quel posto, ma anche alle generazioni future. Inizialmente, sembra che il crollo della piattaforma sia stato causato dal terreno, ma le indagini portano a galla qualcosa di più serio regalando agli spettatori un film ricco di colpi di scena e che tiene con il fiato sospeso fino al finale al cardiopalma e che è in parte ispirato ad un fatto realmente accaduto in Norvergia.

La trama del film “The North Sea”, diversamente da altri film del genere, non si tratta di una storia vera infatti è veritiera solo in parte e racconta inverosimilmente una tragedia che ha colpito la Norvegia negli anni Settanta e che, all’epoca, causò un forte danno ecologico a causa del crollo di una piattaforma petrolifera.

La tragedia che ha ispirato la trama del film The North Sea: ecco la storia vera

Erano gli anni Settanta quando in Norvegia, una piattaforma petrolifera costruita cinquant’anni prima, crollò causando tantissimi danni economici, ma soprattutto climatici e ambientali perché il petrolio, anche dopo tanto tempo dal crollo, continuava a fuoriuscire ogni giorno riversandosi nel mare e uccidendo sia la vegetazioni marina che il mondo animale distruggendo, così, anche i pesci che, per la Norvegia, rappresentano una forte fonte di sostentamento.

Quella che, all’epoca, colpì la Norvegia, fu una vera e propria tragedia che, anni dopo, si è verificata più volte in tante zone del mondo e che viene raccontata, anche se con una trama romanzata, nel film The North Sea che è riuscito a fornire una visione totale di cosa provochi il crollo di una piattaforma petrolifera.

