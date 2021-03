The Resident 2/ Anticipazioni episodi 26 marzo: Nic pronta a tutto per Jesse (finale)

The Resident 2, anticipazioni ultimi episodi oggi, 26 marzo

Senza famiglia e L’ultima occasione, sono questi ultimi episodi di The Resident 2 in onda oggi, 26 marzo, su Rai2. La serie tv con Emily VanCamp di Revenge, sta per volgere al termine, almeno per questa seconda stagione, e presto scopriremo non solo cosa ne sarà dei suoi protagonisti ma anche dei macchinari usati in ospedale e che tanti problemi hanno causato. Chi pagherà questi peccati e come finirà tra Nic e Conrad dopo la crisi e la pausa delle scorse settimane? Ad aprire le danze sarà l’episodio dal titolo Senza Famiglia, in onda a partire dalle 22.00 circa, in cui, Nic si occuperà ancora della sorella le cui condizioni sono sempre più critiche. Sarà l’infermiera a tentate il tutto per tutto con l’aiuto di Alec che le permette di incontrare quelli che vengono definiti mediatori di organi.

Nic lotta per la sorella Jesse, dovrà comprare un rene?

A quanto pare Nic è pronta a comprare il rene che serve per Jessie ma quando Conrad viene a saperlo prova a fare di tutto per fermarla. E’ a questo punto che la nostra protagonista rinsavisce tanto da optare per un’altra strada ovvero mettere da parte orgoglio e dolore per chiedere al padre di donare un rene a sua figlia. Con questa decisione non solo l’infermiera potrà cambiare la sua vita ma anche quella di Alec che capisce anche che Nic amerà sempre Conrad. Mentre Nic combatte sul piano personale, il suo amato dottore dovrà farlo su quello professionale convincendo Bell a mettere Jessie in una lista per i trapianti anche se non ha le carte in regola per avervi accesso. Come finirà per lei? Nel secondo episodio di The Resident 2, il finale di stagione, in onda oggi, 26 marzo, su Rai2, dal titolo L’ultima occasione al Chastain arriva un uom di cui non si conosce l’identità. A quanto pare il paziente si è sentito male per via di un’emorragia cerebrale ma non vi sono dettagli sulla sua assicurazione e questo mette in crisi i dottori che non sanno se potranno curarlo oppure no.

Una brutta sorpresa per Mina e Aj?

A dire sì all’intervento, a sorpresa in realtà, è proprio il dottor Bell. Dall’altro lato c’è ancora Nic al capezzale di sua sorella Jessie che, nonostante il trapianto, non sembra riprendersi. Forse tutto quello che hanno fatto è stato inutile? Non mancheranno le sorprese nemmeno per i fan di Mina e AJ che saranno alle prese con Micah, l’ex della dottoressa, che arriverà al Chastain con quella che definisce la sua nuova fiamma. Come reagirà adesso lei e come la consolerà il suo amico e mentore? Le risposte arriveranno solo nella terza stagione visto che questo sarà il finale della seconda.

