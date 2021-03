The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 19 marzo: Nic e Conrad si lasciano?

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 19 marzo

Nuvola nera e Tutto come previsto, sono questi i titoli dei nuovi episodi di The Resident 2 che andranno in onda oggi, 19 marzo, su Rai2 in coppia con The Good Doctor 4. I due medical drama ci terranno compagnia per tutto il mese ma da aprile lasceranno posto agli amati crime della rete giovane della tv pubblica. Cosa succederà quindi in questi ultimi episodi della serie con Emily VanCamp? Nic e Conrad saranno ancora al centro delle trame tra casi da risolvere, corse contro il tempo e intrecci personali ma, in particolare, il primo episodio sarà dedicato ad una storia vera, una notizia di cronaca ovvero la storia di Kira Dixon Johnson, una donna morta cinque anni fa in seguito ad alcune complicazioni arrivate dopo un cesareo effettuato al Cedars-Sinai, in California.

Un caso di cronaca nel primo episodio di The Resident 2

A chiedere giustizia per lei ci ha pensato il marito Charles Johnson IV che ha dato vita anche ad una fondazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione negli Usa riguardo ai cesarei e all’aumento dei decessi. La stessa cosa succederà questa sera nei nuovi episodi di The Resident 2? Nel primo episodio una coppia arriva al Chastain proprio perché la donna ha delle complicazioni relative alla sua gravidanza. La situazione porta verso un cesareo d’emergenza ma quando arriva in sala operatoria, AJ e Mina si ritrovano davanti una situazione davvero complicata per via della rottura della vescica e di una conseguente emorragia incontenibile che porta la paziente alla morte. Come andrà a finire per loro e per l’ospedale? Nel secondo episodio di The Resident 2 i fan troveranno Nic e Conrad lontani anni luce visto che, alla luce di quanto è successo tra loro, hanno deciso di prendere una pausa. Come se non bastasse, la vita dell’infermiera è complicata dalle condizioni della sorella che continuano ad essere precarie. La giovane è costretta alla dialisi tre volte alla settimana e solo un trapianto di rene potrebbe salvarla ma Nic non è compatibile e non può contare su suo padre Kyle.

Nic in crisi per sua sorella

Sarà Alec a consigliarle una possibile soluzione, ma sarà davvero quella giusta? Bell è impegnato con sua madre che è risultata positiva al test della gonorrea mentre Conrad torna in campo come volontario della Georgia Search and Rescue. E’ a quel punto che riesce a salvare uno studente, Fritz, che ha riportato una serie di ferite in campeggio. In suo soccorso poi arriva AJ costretto ad una procedura altamente rischiosa per salvarlo, siamo sicuri che sia tutto legale? Il resto lo scopriremo questa sera quando la serie tornerà in onda ad un passo dal gran finale.

