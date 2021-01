The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi 22 gennaio: Bell torna da Lane?

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 22 gennaio

The Resident 2 torna in onda oggi, 22 gennaio, con tre nuovi episodi ancora inediti in chiaro proprio su Rai2. Il medical drama con Emily VanCamp prenderà il via subito dopo The Good Doctor 4 e quindi, intorno alle 22.00 con gli episodi 7, 8 e 9 che segneranno la fine della prima parte di stagione lasciando tutti con il fiato sospeso fino alla prossima settimana. L’appuntamento questa sera è fissato con Spingersi oltre, Il cuore in una scatola e L’ultimo ballo, questi i titoli dei tre episodi che riporteranno Conrad e Nic in corsia insieme ai loro colleghi per occuparsi di nuovi casi e vecchie storie personali da risolvere. Nic è la prima ad essere coinvolta nei nuovi episodi e tutto perché sua sorella continua a creare dei problemi e adesso si trova nel bel mezzo di una sperimentazione medica proprio al Chastain ad opera di Bell.

Nic e Mina in crisi nei nuovi episodi di The Resident 2

L’infermiera, avvisata da Conrad, arriva subito in ospedale per affrontare la sorella ma finendo poi di doversi occupare di un suo amico che si sente male. Nic ha subito un duro faccia a faccia con Bell proprio mentre Conrad si occupa di un complicato caso con Mina. La Okafor non riesce a capire cosa stia succedendo al suo paziente e mentre manda a casa la moglie esausta perché da giorni al suo capezzale, Conrad invita la sua collega a pensare che forse l’uomo sia stato avvelenato. Nei due episodi successi di The Resident 2, anche Conrad finisce allo scontro con Bell quando il dottore consiglia uno dei rischiosi dispositivi medici di Julian a Zoey, che ha già perso un figlio e che adesso è di nuovo finita in ospedale. Intanto, Devon sogna ad occhi aperti il ​​suo bacio con Julian mentre Priya parla di un’opportunità di lavoro a San Francisco ma questa volta lui dice di no. In un primo momento era convinto che fosse giusto perseguire i loro obiettivi per essere felici ma adesso non vuole separarsi durante il loro primo anno di matrimonio.

Lo scontro tra Lane e Bell

Infine, The Resident 2 ci regalerà un nuovo scontro al vertice. Bell incontra Lane in prigione dopo aver fatto una deposizione sotto giuramento ma lei è arrabbiata per la sua denuncia e ha intenzione di portarlo giù con lei. Ha un video che dimostra quanto fossero vicini e ora ha intenzione di dire a tutti come l’ha convinta a prendere alcune decisioni sbagliate a meno che lui non le dia i soldi della cauzione e un avvocato di prim’ordine con la promessa di rimanere lontana dal Chastain. Davvero Bell si farà mettere nel sacco questa volta?



