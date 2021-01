The Resident 2/ Anticipazioni episodi oggi, 8 gennaio: Nic e Conrad si sono lasciati?

The Resident 2, anticipazioni episodi oggi, 8 gennaio

Rai2 lancia il venerdì medical mettendo insieme The Resident 2 e The Good Doctor 4 per la gioia degli amanti del genere. Certo parliamo di due serie molto diverse nei contenuti e nel modo di agire e operare, ma sicuramente il volto dei protagonisti è già noto al pubblico della rete giovane della tv pubblica. In particolare, a partire dalle 22.00 di oggi, 8 gennaio, l’appuntamento è fissato con i primi episodi della seconda stagione che saranno riproposti dopo il flop della scorsa estate. Il medical drama non ha portato a casa gli ascolti sperati e così adesso Rai2 ci riprova proprio con La morte prima del disonore, Il principe e il povero e Tre parole, già andati in onda a giugno.

Al centro del primo episodio ci sono le conseguenze di quello che è successo nel finale della prima stagione ovvero il ritorno di Nic Nevin al Chastain Park Memorial Hospital dopo tutto quello che è successo con Lane. A mettere subito a rischio tutto e tutti sarà un blackout improvviso che farà rischiare la vita anche ai pazienti tanto da spingere la bella infermiera a ripensare anche al suo rapporto con Conrad Hawkins che, a quanto pare, non sta più insieme a lei.

Nic e Conrad si sono lasciati?

Le anticipazioni dei primi episodi di The Resident 2 rivelano che ci saranno una serie di flashback pronti a mostrare al pubblico quello che è successo nelle settimane precedenti e quando il dottore si riavvicinerà a Nic spinto da un nuovo caso da gestire, lei se ne domanderà le ragioni. Anche Davon Pravesh avrà il suo bel da fare tra possibili tradimenti e nuovi casi quando alla sua porta busserà un’avvenente informatrice scientifica, questo metterà a rischio il suo annunciato matrimonio con la storica fidanzata Priya? Ciliegina sulla torta di questi primi episodi di The Resident 2 sarà Randolph Bell. Il direttore sanitario del Chastain Park Memorial Hospital avrà modo di pensare a tutto quello che è successo in ospedale ma anche con Lane Hunter che, nonostante tutto, era riuscita ad entrargli nel cuore.

Questo lo spingerà a cercare compagnia in fugaci incontri a pagamento e anche questa volta le cose per lui non andranno come previsto. Quando sarà accusato di favoreggiamento alla prostituzione e sarà portato via in manette le cose per lui e per la sua professione questa volta potrebbero davvero essere a rischio. Chi lo salverà questa volta? Ci saranno altri pronti ad assumersi colpe che sono solo sue come è successo in passato in sala operatoria? Lo scopriremo solo nei nuovi episodi di The Resident 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA