THE RESIDENT/ Anticipazioni 16 luglio, Rai 1: Nic licenziata, la Hunter si vendica

Nella prima serata di oggi, martedì 16 luglio 2019, Rai 1 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama The Resident, in prima tv assoluta. Saranno il 10°, l’11° e il 12°, dal titolo “Fantasmi“, “Tutta la colpa alle infermiere” e “Brutti risvegli e rapaci“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Nic (Emily VanCamp) vuole fare un’indagine sugli altri pazienti della Lane (Melina Kanakaredes) e chiede a Devon (Manish Dayal) di fingere di voler fare una ricerca su suoi risultati. Intanto, Bell (Bruce Greenwood) difende il suo reparto di fronte al Consiglio, infastidito che l’ospedale sia uscito dalla classifica delle 50 cliniche migliori. L’allenatore Massero (Matt Walton) invece chiede a Devon e Conrad (Matt Czuchry) di occuparsi di un giocatore con una trombosi ad una gamba, Bobby Singer (Damon Dayoub). Nel frattempo, Devon coinvolge la fidanzata per smascherare la Lane, mentre Nic viene molestata da Singer e Conrad decide di affrontarlo. Bell però fa ricadere la colpa su Nic e decide di allontanare Conrad dal paziente. Quando Mina (Shaunette Renée Wilson) parla con i diplomatici cinesi dei suoi errori in sala operatoria, l’amministrazione impone a Bell di intervenire da solo su un magnate.

Durante una raccolta fondi per l’ospedale, una senzatetto cade priva di sensi. Micah (Patrick R. Walker) invece si presenta per un controllo e rimane affascinato da Mina. Nel frattempo, Devon e Priya (Tasie Lawrence) incontrano i genitori di lui per organizzare il matrimonio. Grazie all’intuito di Mina, Nic e Conrad scoprono che la senzatetto è in realtà una ricca ereditiera. La madre però parla di schizofrenia paranoide e rifiuta altre diagnosi. Convinta che si sbaglino, Nic cerca di rendere Sarah abbastanza lucida perché possa decidere da sola e così scopre che ha una patologia infettiva. Grazie ad un paziente, Devon capisce di aver sbagliato a non presentare i suoi genitori a quelli di Priya solo per un problema di casta.

Dopo aver fatto il primo ciclo di chemio, Lily (Violett Beane) inizia ad avere dei forti dubbi sulla Lane. Poco dopo, Conrad scopre che la sua ex fidanzata Catherine (Joanne Kelly) è ricoverata in ospedale, ma Nic è infastidita quando scopre che le ha nascosto tutto. Nel frattempo, Bell entra nel suo nuovo appartamento dopo aver ottenuto il divorzio. Priya invece informa poi gli altri dei successi ottenuti con la Hunter, mentre quest’ultima scopre che Lily ha richiesto un secondo parere. Quando scopre che è stata Nic a suggerire il nome della collega, la Hunter decide di cambiare atteggiamento con l’infermiera. A fine turno, Nic prepara una flebo per Lily e la Hunter aspetta che se me vada per entrare di nascosto nella stanza della paziente. La ragazza muore pochi minuti più tardi nonostante i soccorsi di Conrad.

EPISODIO 10, “FANTASMI” – La morte di Lily rende Conrad così distratto che si imbatte in un ciclista e si fa male ad una caviglia. Claire annuncia che verrà fatta un’autopsia sulla ragazza per determinare la causa della morte e la Hunter sembra stranamente disponibile. Intanto, Conrad si occupa di una sua ex professoressa, la neurologa Jacoby, per via di alcune visioni di cui è affetta. Bell intanto completa l’intervento del magnate cinese, ma alcune complicazioni spingono Jude ad intervenire. Bell viene quindi sospeso per i suoi errori, ma la Hunter flirta con lui perché prenda il posto di Claire.

EPISODIO 11, “TUTTA LA COLPA ALLE INFERMIERE” – Un paziente di Bell rimane gravemente ustionato durante un’operazione, a causa di una scintilla scoppiata da uno strumento chirurgico. La Hunter intanto fa ricadere la colpa su Nic quando i genitori di Nic fanno causa all’ospedale. L’infermiera però cerca altri errori presenti nelle cartelle cliniche dei pazienti di Lane per smascherarla. Bell invece si unisce alla Hunter ed un anestetista per incolpare la Claire di mettere in secondo piano la vita die pazienti. Quando Nic viene incolpata ufficialmente per la morte di Lily, Bell provvede a licenziarla.

EPISODIO 12, “BRUTTI RISVEGLI E RAPACI” – Dopo un turno di 30 ore, uno strutturato cade sfondando il soffitto di vetro di una sala conferenza. Conrad e Devon si attivano per dimostrare che non si tratta di tentato suicidio. Bell nel frattempo recluta Aj Austin, un cardiochirurgo che potrebbe dare prestigio all’ospedale. Nic invece continua le sue ricerche sulla Hunter e scopre che ha avuto già dei precedenti a Nashville ed un suo ex collega le conferma i suoi sospetti. Un uomo però la ferma di fronte casa sua per intimarle di lasciar perdere tutto.



