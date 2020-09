The Rookie 2/ Anticipazioni 18 settembre: Nolan ingenuo, aiuta un criminale

THE ROOKIE 2 ANTICIPAZIONI DEL 18 SETTEMBRE 2020

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 18 settembre 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Punto di rottura“.

EPISODIO 9, “PUNTO DI ROTTURA” – Nolan si trova a casa quando riceve una strana visita: l’uomo che viveva là prima, Howard Green, è tornato perchè credeva che la sua ex moglie abitasse ancora in zona. L’uomo gli rivela di non vedere la sua famiglia da cinque anni, dopo aver scelto di continuare a drogarsi e che adesso si trova in fin di vita. Gli è stato diagnosticato un cancro al cervello e voleva rivedere la famiglia per un’ultima volta prima di morire. Intanto, la Harper scopre che Eva, un’amica di cui ha usato l’identità sotto copertura,è stata picchiata da qualcuno. Il suo timore è che gli spacciatori con cui ha usato il suo nome possano averla trovata. Per questo chiede l’autorizzazione per tornare sotto copertura e parlare con Eva, nel tentativo di convincerla a fare l’informatrice. Nolan invece decide di aiutare Howard e si mette alla ricerca dell’ex moglie Barbara, solo per scoprire che la donna è scomparsa da alcuni anni. Intuisce così che Barbara si sta nascondendo dall’ex marito perchè ha paura di lui e decide di arrestarlo.

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: è il compleanno di Nolan (Nathan Fillion) e Grey (Richard T. Jones) lo incarica di sorvegliare la scena del crimine. Sarebbe dovuto rimanere sul posto solo per alcune ore e invece si ritrova a gestire il caso fino al mattino. Intanto, West (Titus Makin Jr.) si prepara a ricevere l’economio con Tim () e diventare vice commissario. La Harper (Mekia Cox) invece chiede al capo di anticipare la sua revisione per poter presentare tutto al giudice, in previsione dell’udienza per l’affidamento della figlia. Gray però le chiede di andare in pattuglia insieme, visto che non sa ancora come si comporti durante il servizio. Nel frattempo, Grace (Ali Larter) fa gli auguri di compleanno a Nolan e si tradisce sul fatto che se lo ricordi ancora. Poco dopo, l’agente fa la conoscenza di un addetto delle pulizie, Ellroy (Alan Tudyk). Il resto della squadra invece ferma diversi sospettati. West si occupa dell’arresto di un uomo che crede in possesso di cocaina. Mentre cerca di estrarre il pacchetto, viene raggiunto dalla polvere e inizia a sentirsi male. Tim invece tampona un’auto per sbaglio e Gray decide di non farlo partecipare alla cerimonia. Poco dopo, la Lopez (Alyssa Diaz) si rende conto che West si trova sotto l’effetto di un allucinogeno e decide di portarlo all’ospedale prima che qualcuno possa accorgersene. Nel frattempo, Nolan ed Ellroy analizzano la scena del crimine per capire la dinamica dei fatti. L’agente però si accorge della presenza di sangue all’esterno del perimetro e decide di seguirne le tracce, fino a trovare il corpo di un agente di sicurezza. In ospedale, la Lopez chiede a Grace di non segnalare gli esami che deve fare a West e riesce ad impedire al partner di rivelare il suo stato di salute a Tim. Quest’ultimo viene sottoposto ad una visita veloce e poi scopre che il fidanzato della donna che ha tamponato vuole fare denuncia. Lucy (Melissa O’Neil) nel frattempo cerca di vederci chiaro: ha notato che l’auto tamponata non aveva i fanalini accesi.

Si scopre così che qualcuno li ha manomessi di proposito, forse per truffare l’assicurazione e provocare l’incidente. La donna però si dichiara innocente e i sospetti si spostano sul fidanzato Mike, che però viene rilasciato. La donna alla fine rivela che Mike ha accettato dei soldi per uccidere un tizio quello stesso giorno. Intanto, Nolan ed Ellroy vengono presi di mira da due uomini armati, ritornati sulla scena del crimine per recuperare i soldi della refurtiva. Mentre i due riescono a salvarsi, Grace rivela a West che in realtà non ha assunto alcuna sostanza e che i suoi deliri erano collegati solo alla suggestione.



