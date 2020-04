THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 24 aprile: un nuovo partner per Nolan

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 24 aprile 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo “Detective di notte“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nolan (Nathan Fillion) ha ormai terminato la custodia tutelare e sta per ritornare al lavoro. Prima però si concede una cena con Jess (Sarah Shahi) ed inizia a temere che stia nascondendo le sue vere emozioni. Nolan infatti crede che la partner non abbia elaborato quanto accaduto nella sparatoria, ma la Russo sembra aver digerito tutto con facilità. Una volta al lavoro, le reclute scoprono che uno di loro ha sfiorato la bocciatura e il Sergente Grey (Richard T. Jones) si rifiuta di rivelare il nome di chi ha rischiato di non indossare le maniche corte. Il capo rivela inoltre a Nolan che andranno in pattuglia insieme, mentre Bradford (Eric Winter) impone alla Chen (Melissa O’Neil) di indossare ancora le maniche lunghe. Poi la mette di nuovo alla prova: dopo averla lasciata da sola in un parco, le dimostra che non sa ancora tutto del loro mestiere. Nasconde una finta bomba in un cestino e poi la spinge ad usare la radio, in modo che l’ordigno esploda e la sommerga di farina. Durante il giro in auto, Nolan e Grey invece si fermano ad un negozio che vende uniformi e scoprono che è stato preso di mira da alcuni ladri. Nolan riesce a fargli cadere parte della refurtiva, ma i tre criminali riescono a fuggire. Tim e Lucy invece indagano sulla scomparsa di una donna: il marito non la vede da diverse ore. A fine turno, Bradford l’accusa anche di non essere intervenuta in modo corretto di fronte al suo presunto desiderio di suicidarsi. Nolan invece ha continui flashback sulla sparatoria e decide di non rispondere alla Russo. L’agente però si presenta in Dipartimento per parlargli, poco dopo che Grey ha rivelato a tutti che è stato West (Titus Makin Jr.) a schivare la bocciatura. Jess rivela al fidanzato di aver richiesto il suo aiuto per il caso delle divise, mentre Chen sorprende un ladro a rubare una radio da una delle volanti.

I casi di Nolan e Chen poi si intrecciano: la donna scomparsa è in ostaggio dei rapitori, che hanno intenzione di sfruttare le informazioni sul suo lavoro per recuperare armi e droga legati ai processi conclusi. Mentre Nolan mette a rischio la sua vita per salvare la donna, Chen e Tim si trovano di fronte ad una finta pattuglia e avviano una sparatoria che si conclude con diversi arresti. Una volta a casa, Wesley (Shawn Ashmore) sorprende Angela (Alyssa Diaz) a piangere senza sosta. Lei gli rivela di non aver mai provato quei sentimenti per nessun altro, mentre Nolan decide di chiamare Angela e la invita nel suo appartamento ancora in via di ristrutturazione. Ha riflettuto molto su quanto accaduto negli ultimi sei mesi ed ha capito di voler provare ogni emozione a discapito delle conseguenze.

THE ROOKIE 2 ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2020

EPISODIO 2, “DETECTIVE DI NOTTE” – Nolan si unisce a Nick Armstrong come nuovo partner e iniziano ad indagare su un omicidio avvenuto di recente. Il caso però porta i due ad una reunion inaspettata con un vecchio amore. Intanto, Chen è furiosa con Bradford perchè non ha superato l’esame di metà mandato e non potrà ancora indossare la divisa con le maniche corte. Nolan e Armstrong si trovano poi in una brutta situazione: il padre della vittima uccide uno dei due killer del figlio e per poco non uccide anche il secondo criminale. In seguito l’uomo si suicida con un cavo metallico anche se Nolan fa ogni tentativo pur di fermarlo.



