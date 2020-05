THE ROOKIE 2/ Anticipazioni 29 maggio: Nolan di nuovo papà?

Pubblicità

THE ROOKIE 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, venerdì 29 maggio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di The Rookie 2 in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo “Sicurezza“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nolan (Nathan Fillion) viene convocato in tribunale: deve testimoniare sulla guida in stato di ebrezza di un uomo. Il detenuto è difeso da Wesley (Shawn Ashmore), che mette sotto torchio l’agente per riuscire a dimostrare la sua innocenza. L’avvocato infatti mette in dubbio il fatto che sia riuscito ad identificare il suo cliente, visto che è risalito al suo nome solo in base all’identificazione di un testimone. Intanto, West (Titus Makin Jr.) arresta un uomo trovato nudo a circolare per la città. Lucy (Melissa O’Neil) invece discute con Tim (Eric Winter) del fatto che i suoi genitori l’abbiano invitata ad un matrimonio dopo tanti mesi di silenzio. Durante l’arresto di un falsario, tutti gli agenti ricevono un messaggio d’allerta: la città è sotto l’attacco dei terroristi. Le linee telefoniche vengono bloccate e la Russo (Sarah Shahi) prende le redini della situazione in tribunale. L’agente crede che la minaccia di bomba possa non essere reale e Nolan l’aiuta a calmare i presenti. Visto che non hanno tempo per fuggire, devono raggiungere tutti i sotterranei. I detenuti però contestano la decisione, soprattutto in previsione di un attacco nucleare. Intanto, la Harper (Mekia Cox) cerca di mettere in guardia l’ex marito in modo che possa portare la figlia in salvo. Quando Wesley si mette in contatto con Angela (Alyssa Diaz), scopre che in realtà il tribunale ha un bunker.

A The Rookie 2 Il giudice e alcune autorità sono già sparite: il gruppo ha raggiunto il bunker, impedendo a tanti altri di entrare nella struttura. Nolan però disarma il giudice e impone a tutti di entrare. La situazione però peggiora quando i genitori di un ragazzo ucciso realizzano che anche il suo assassino sarà nello stesso locale. Senza dire nulla al suo ex, Harper raggiunge invece la figlia e la preleva dalla scuola. Angela e Tim invece si ritrovano a dover impedire al gruppo di una setta di saltare dal tetto di un palazzo. Tim e Lucy invece proteggono un market dall’assalto e si concedono una bottiglia di superalcolici nel caso in cui dovessero vivere i loro ultimi istanti. Nel bunker, un detenuto inizia a parlare senza sosta solo per distrarre i presenti e prelevare le chiavi della guardia carceraria. Più tardi, la Harper scopre che il suo gesto per proteggere la figlia potrebbe in realtà spingere il giudice a toglierle la possibilità di averne l’affidamento. Una volta liberi, i detenuti prendono alcuni ostaggi e Nolan è costretto a sparare. Quando tutto rientra nella normalità, Angela scopre che Wesley è stato ferito all’addome. Viene portato d’urgenza in ospedale, dove per fortuna riesce a sopravvivere. Nolan invece convince l’ex della Harper a non denunciarla, visto che ha solo cercato di proteggere la loro bambina.

THE ROOKIE 2 ANTICIPAZIONI DEL 29 MAGGIO 2020

EPISODIO 7, “SICUREZZA” – In assenza di Lopez, il suo novellino viene assegnato a Bradford. I due hanno modo di parlare e West gli confida che in passato è stata una stella del football. Intanto, Chen viene assegnata alla Harper: le due devono instaurare un rapporto di fiducia con le persone di una comunità. Chen però manda a monte tutto quando infrange la regola della Harper di non fare promesse a nessuno. Le due agenti entrano quindi in forte contrasto, tanto che Lucy vorrebbe colpire Nyla sul volto. L’ex detective invece sembra aver rivalutato i giorni di pattuglia con Nolan. Quest’ultimo infatti si trova in ospedale con Grace: la sua fidanzata gli ha parlato di un ritardo e sarà costretta a fare il test di gravidanza.



