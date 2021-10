The Rookie 3/ Anticipazioni 2 ottobre: il primo giorno di Jackson e Lucy

The Rookie 3, anticipazioni episodio 2 ottobre

The Rookie 3 torna in onda oggi, 2 ottobre, con un singolo episodio in cui Nathan Fillion tornerà ad occuparsi di un nuovo caso mentre la vita degli agenti intorno a lui cambia e si evolve. Al centro di tutto ci sarà una festa di famiglia, una bella cena fuori che sicuramente non finirà molto bene. Le anticipazioni dell’episodio rivelano che Jackson e Lucy si preparano a vivere il loro primo giorno da agenti di polizia ma mentre il primo si trova a cena fuori con la famiglia, la seconda attende i suoi genitori. Con sua amara sorpresa, alla sua porta bussa solo la madre Vanessa che non è convinta del suo futuro come poliziotta e le esprime le sue perplessità.

Nolan invece dovrà ancora affrontare un mese di addestramento visto che, a differenza dei suoi compagni, è rimasto indietro per avere infranto le regole.

The Rookie 3, Henry lascia l’Università

Prende il via da qui il nuovo episodio di The Rookie 3 che poi si sposta su Cooper, un uomo alla quale è stata rapita la figlia e adesso è pronto a fare una rapina in banca proprio per riaverla. A quanto pare, in quello stesso momento e per lo stesso motivo, la moglie Alice dovrà rubare dei soldi sul luogo di lavoro al Diamond District.

Le cose si complicano quando gli agenti si mettono sulle tracce della bambina ma una guardia di sicurezza finisce con l’uccidere il rapinatore freddandolo con un colpo i pistola. Dall’altra parte, Lopez è in ansia per il suo abito da sposa e chiede aiuto a Tim chiedendogli di essere il suo uomo d’onore e liquidando così le sue damigelle. Infine, Ben torna a Los Angeles annuncia a Nolan che suo figlio Henry è stato ingaggiato per un lavoro e per questo ha lasciato l’università. John è arrabbiato e sorpreso, come finirà?

