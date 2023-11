The Rookie 5/ Anticipazioni 11 novembre 2023: Rosalind in fuga, Harper partorisce

The Rookie 5, anticipazioni primo episodio dell’11 novembre 2023: Rosalind riesce a scappare

The Rookie 5 debutta su Rai 2: da stasera va in onda la quinta stagione della serie ABC con protagonista Nathan Fillion. La trama è ispirata a una storia vera, e segue quella di un uomo di mezza età che decide di cambiare lavoro e arruolarsi in polizia: sarà la matricola più anziana del dipartimento di Los Angeles. In questa quinta stagione, la relazione di Jonh Nolan con Bailey si intensifica, mentre Lucy e Tim finalmente confessano i propri sentimenti. Rosalind, invece, la criminale che tormenta Nolan, riuscirà a fuggire, dando il via a una serie di eventi caotici. Stasera, 10 novembre, vanno in onda due episodi.

Si parte dal 5×01 dal titolo “Il raddoppio”, che scopriamo nel dettaglio. Secondo le anticipazioni, come ricompensa per la sua eroica resistenza al confine, a Nolan viene offerto un “Biglietto d’oro”: potrà scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. I suoi colleghi (e Bailey) hanno tutti dei suggerimenti per lui, ma il capo lo esorta a pensarci molto bene. Mentre Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, Nolan e Gray sono impegnati nel processo contro Rosalind Dyer. Quest’ultima, con l’aiuto del suo avvocato, riesce a fuggire; inizia quindi una caccia alla donna. Quando Lucy e Tim rientrano a casa, intenzionati a confrontarsi sui rispettivi sentimenti, trovano Chris in fin di vita…

The Rookie 5, anticipazioni secondo episodio di stasera “Festa del lavoro”

Nell’episodio successivo di The Rookie 5, Tim e Lucy riescono a salvare la vita di Chris che se la cava, seppur con qualche ferita. Nolan supera l’esame per diventare addestratore. Gray gli permette di evitare il corso di certificazione, iniziano una prova con Aaron. I due si occupano del caso di omicidio di un vice sceriffo. L’indagine rivela che la vittima, assieme a un gruppo di suoi colleghi, hanno lavorato sotto copertura per sventare una banda di spacciatori, ma invece hanno preso i soldi da coloro che avrebbero dovuto arrestare. Nel frattempo, Harper è in congedo per maternità e manca ormai poco al parto. Eppure si porta anche il lavoro da casa quando diventa sospettosa nei confronti dei vicini…

Nessuno sembra crederle, ma i suoi sospetti cominciano a concretizzarsi quando li vede mettere un cadavere nel bagagliaio di un’auto. La notte in cui dovrebbe partorire, i vicini irrompono in casa sua e Harper si ritrova ad affrontare da sola uno di loro, mentre dà alla luce una bambina. L’indagine sul vice sceriffo ha lasciato Nolan con l’amaro in bocca perché sperava di poter insegnare qualcosa di più ad Aaron. Lui, tuttavia, gli assicura di aver imparato molto.











