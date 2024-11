The Voice Kids 2024: anticipazioni e diretta terza puntata

Tutto pronto per la terza puntata di The Voice Kids 2024 che torna in onda oggi, venerdì 29 novembre, in prima serata su Raiuno. Antonella Clerici, con il suo sorriso e la sua simpatia, è pronta ad accogliere sul palco del talent show di Raiuno i nuovi concorrenti, ma anche le loro famiglie per raccontare storie emozionanti che colpiscono tutti. Come nelle precedenti puntate, grandi protagonisti di The Voice sono anche i coach. Seduti sulle loro sedie, infatti, ci sono gli stessi giudici della scorsa edizione ovvero Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

I quattro coach, dopo aver scelto i primi concorrenti durante le prime due puntate delle Blind Audition, sono pronti a scegliere altri componenti delle rispettive squadre provando a formare un team forte per poter puntare alla vittoria finale.

The Voice Kids 2024: tornano le Blind audition

La terza puntata di The Voice Kids 2024 è dedicata, ancora una volta, alle Blind audition ovvero alle audizioni al buio che piacciono sempre di più al pubblico. Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa, basandosi solo sulla voce, sono pronti a concedere una possibilità ai concorrenti che, questa sera, si presenteranno sul palco.

I giudici, per portare nella propria squadra un concorrente forte, hanno a disposizione il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente. Allo stesso tempo, possono mandare direttamente in finale un concorrente utilizzando il Super Pass.

Come vedere in diretta streaming The Voice Kids 2024

Per vedere in diretta televisiva la terza puntata di The Voice Kids 2024 basta sintonizzarsi su Raiuno, a partire dalle 21.30, su Raiuno, al termine della puntata di Affari Tuoi. The Voice Kids 2024 può essere seguita anche in diretta streaming su Raiplay collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione. Su Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche le precedenti puntate e le singole esibizioni dei concorrenti.

