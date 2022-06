The Voice Senior/ Al Bano e Jasmine Carrisi fuori dal cast, per Romina Power?

The Voice Senior, Al Bano Carrisi e Jasmine Carrisi ancora fuori dal cast?

C’è grande attesa per la nuova edizione in arrivo di The Voice Senior, e intanto si ha certezza né smentita che il duo di giudici della prima edizione del format tv condotta da Antonella Clerici, Al Bano Carrisi e Jasmine Carrisi, possa tornare nel cast dello show. Al termine della sua prima esperienza tv vissuta al talent Al Bano si era detto dispiaciuto della sua mancata riconferma nel cast della seconda edizione di The Voice Senior, con un laconico “Pazienza”, lasciando così intendere che qualora ci fosse stata la possibilità di tornare a formare la cattedra dei coach del format, lui si sarebbe palesato disponibile.

E dopo la sostituzione subita da Orietta Berti, subentrata a The Voice Senior in aggiunta agli altri coach quali Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Berté, Al Bano Carrisi e Jasmine Carrisi potrebbero comunque fare rientro al format che li ha visti protagonisti in tv come duo d’eccezione, in qualità di papà e figlia d’arte.

Al Bano e Jasmine fuori dal talent per dei live con Romina Power: l’indiscrezione

Ed è Tvmia a rispondere alla curiosità generale che ora si solleva sul possibile ritorno di Al Bano Carrisi e la figlia avuta da Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, alla competizione musicale canora di The Voice Senior. La nota fonte, sulla scia di diverse indiscrezioni riprese da fonti insider vicine al cantante pugliese, vedrebbe molto probabile la pista del non ritorno in trasmissione per Al Bano e Jasmine. Questo, per via dell’ex moglie storica del pugliese, Romina Power. E il motivo legato all’indiscrezione in questione è presto detta. “Probabilmente Al Bano sarà costretto a dire di no, perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo.”, fa sapere la fonte della voce più virale di queste ore sul preannunciato ritorno tv di The Voice Senior.

Non ci resta, quindi, che attendere il via a The Voice Senior 3 per saperne di più.











