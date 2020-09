The War Il pianeta delle scimmie/ Video, su Italia 1 il film con Andy Serkis

The War Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, martedì 29 settembre, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche la cui distribuzione è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia del film è stata affidata a Matt Reeves, il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Pierre Boulle mentre la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso regista insieme a Mark Bomback. Le musiche della colonna sonora sono state filmate da Michael giacchino mentre nel cast sono presenti Andy Serkis, Karin Konoval, Woody Harrelson, Ty Olsson, Steve Zahn e Terry Notary.

The War Il pianeta delle scimmie, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The War Il pianeta delle scimmie. Siamo nell’anno 2028 con la Terra che è alle prese ormai da due anni con la sanguinosa guerra che vede da una parte le scimmie evolute guidate da Cesare e dall’altra gli umani sopravvissuti alla pandemia. Negli Stati Uniti d’America, un ex colonnello piuttosto spietato e pronto a tutto pur di sconfiggere le scimmie, sta portando avanti una serie di offensive con lo scopo di stanare tutte le scimmie ed ucciderle. Per fare questo, si fa guidare da alcune scimmie che hanno tradito il loro popolo in quanto convinte di non poter avere la meglio in questa guerra, per cui meglio essere schiave piuttosto che venire uccise. Cesare sta cercando in ogni modo di portare avanti una sorta di mediazione per far capire agli uomini che è possibile una coesistenza pacifica tra le due razze. In segno di pace, decide di liberare alcuni soldati americani che aveva precedentemente catturato durante un’imboscata.

Nel frattempo, nel suo accampamento realizzato all’interno di una grotta ben nascosta, fa ritorno uno dei suoi figli il quale gli parla di un luogo che si trova oltre il deserto dove è possibile realizzare una comunità di scimmie senza avere alcun genere di confronto con il genere umano. Tutte le scimmie sembrano essere entusiaste di questa opportunità, per cui si vorrebbe partire il prima possibile. Purtroppo Cesare e gli altri non faranno a tempo a lasciare quella grotta in quanto la notte stessa il colonnello porta avanti un’ennesima offensiva durante la quale vengono uccise diverse scimmie, tra cui lo stesso figlio di Cesare e la mamma. Il mattino seguente una volta che il conflitto è terminato, il resto delle scimmie sembra pronto per partire alla volta di quel territorio ideale per una vita pacifica. Partiranno tutti con la sola eccezione di Cesare e di alcuni suoi fedeli compagni in quanto desideroso di rintracciare il colonnello e fare vendetta per quanto fatto. Avrà così inizio un nuovo capitolo della guerra tra gli uomini e le scimmie nel corso del quale non mancheranno i colpi di scena.

